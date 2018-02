Na Staroměstskou radnici se vrací věžní hodiny

Na pražskou Staroměstskou radnici se po několika měsících vrací věžní hodiny. Kompletně namontované by mohly být v polovině týdne, ukazovat čas by měly od 8. března. Černobílé ciferníky, které byly z věže demontované loni na jaře, nahradí ciferníky černozlaté. Vzhledem se tak přiblíží podobě z roku 1787, kdy se na Staroměstské radnici objevily věžní hodiny poprvé, řekl orlojník Petr Skála.

"Ty staré ciferníky byly ve velmi špatném stavu a neměly žádnou historickou cenu, protože byly poválečné. Tak se rozhodlo, že se tam dají ciferníky zcela nové," řekl Skála. Číslice jsou snímatelné z ciferníků, což je výhodné v případě nutnosti obnovit barvy. Výroba nových ciferníků trvala od loňského listopadu do poloviny února. Jsou vyrobené z nerezu a každý z nich váží 110 kilogramů, což je o 140 kilogramů méně než váha předchozích ciferníků. Horní hrana hodin je ve výšce 38 metrů, ciferníky mají v průměru 329 centimetrů.

Skála má v současné době v dílně stroj staroměstského orloje, který vrací do předválečného stavu. "Když se sundá ten lak, tak se zjistí, co je tam všechno za hříchy, takže budu opravovat celou řadu nepatřičných svárů elektrikou, které tam byly udělány po válce, a musíme ten stroj dát opravdu do perfektního stavu," řekl Skála. Stroj orloje je nyní rozebrán na součástky a Skála mechanismus vrátí do podoby z roku 1860. Technická zařízení, která v orloji byla od rekonstrukcí po druhé světové válce, se už na Staroměstskou radnici nevrátí. Orloj se zastavil 8. ledna a zpět na věži by měl být nejpozději na konci srpna.

Kromě Skály na orloji pracuje řada restaurátorů. Restaurátoři vrátí původní význam sochám, které představovaly tři nejhorší lidské hříchy, pýchu, lakomství a závist, a tři nejkrásnější lidské vlastnosti, soucit, štědrost a skromnost. Hodně práce budou mít restaurátoři s kamennou výzdobou, kterou místy poškodili vandalové. Astroláb dostane vzhled odpovídající historickým dokumentům. Akademický malíř Stanislav Jirčík maluje novou kopii kalendářní desky podle originálu od Josefa Mánese.

Oprava orloje a věžních hodin je součástí rekonstrukce Staroměstské radnice, která začala loni v dubnu. Při první fázi byla zabezpečena statika kamenů, které se od sebe rozestupovaly, v oknech ochozu přibyly kvůli bezpečnosti mříže a byly vyleštěny zlaté prvky na věži. Ochoz byl zpřístupněn loni v prosinci. Nyní následuje oprava orloje a kaple Staroměstské radnice. Vše by mělo být hotové letos v září. Za kompletní rekonstrukci hlavní město zaplatí 48 milionů korun bez DPH.