Naháče do letadla ruské aerolinky neberou, ani s letenkou

Na moskevském letišti Domodědovo v sobotu nevpustili do letadla na lince do Simferopolu na Krym cestujícího, který sice měl letenku, ale z dosud neznámých důvodů se vysvlékl donaha. Oznámila to ruská média.

"Během nástupu cestujících do letadla se tento muž vysvlékl a proběhl okolo pracovníků aerolinek ke schůdkům. Nástup pak zastavili, muže zadrželi a předali policii. Do letadla nedoběhl," řekla agentuře RIA Novosti mluvčí uralských aerolinek, kterým dotčené letadlo patří. Incident podle ní zpozdil odlet ranního spoje asi o čtvrt hodiny.

Ze záběrů pořízených na letišti je zjevné, že muž se postavil nahý do fronty čekající na vpuštění do letadla - a spolucestující na naháče nijak nereagovali.

"Bez oděvu bude aerodynamika lepší a poletí se lépe," vykřikoval naháč podle agentury Rosbalt, odvolávající se na očité svědky. Policisté, kteří muže zpacifikovali, se podle agentury pokoušejí zjistit jeho skutečné motivy. Agentura DPA poznamenala, že jaro v Moskvě dosud není vůbec teplé, v pátek dokonce sněžilo.

Možná naháče na letišti inspiroval autor středeční performance v moskevské Treťjakovské galerii, kde se vyvlékl donaha před obrazem Kristus v Getsemanské zahradě. Než ostraha přivolala policisty, muž odkráčel. Podle očitých svědků bylo tělo muže pokryto zlatou barvou. Než galerii opustil, prošel prý několik výstavních sálů.