Národní galerie vyhlásila soutěž na rekonstrukci Veletržního paláce

Národní galerie Praha (NGP) vyhlásila mezinárodní architektonickou soutěž na rekonstrukci Veletržního paláce. Vítěze chce znát do konce letošního roku. Novinářům to řekl ředitel NGP Jiří Fajt. Přestavbou funkcionalistického paláce chce galerie mimo jiné získat lepší výstavní prostory. Peníze na rekonstrukci paláce by měly jít z nového připravovaného vládního investičního programu určeného pro kulturní instituce, podle dřívějších informací by mohlo jít o přibližně tři miliardy korun.

"Klíčovými body rekonstrukce budou vytvoření atraktivního a dynamického vnitřní prostoru s velkorysým vstupem, zkvalitnění výstavních prostor - zejména zvýšením stropů a zapojení přirozeného světla, zpřehlednění orientace návštěvníků a zatraktivnění veřejného prostoru před hlavní fasádou a jeho propojení s okolím," řekl Fajt.

Při poslední rekonstrukci byla budova od ulice oddělena, to se má nyní změnit a v předpolí paláce má vzniknout relaxační zóna. Do provozu galerie by měly být díky úpravám zapojeny i terasy, dnes veřejnosti nepřístupné. Obnovena bude fasáda a vymění se technologie, čímž by se měla snížit energetická náročnost objektu a provozní náklady a propojit interiér s exteriérem přirozeným světlem.

Podmínkou pro architekty, aby se mohli soutěže zúčastnit, bude zkušenost s alespoň jednou novostavbou, rekonstrukcí nebo transformací veřejné budovy s kulturním využitím, tedy muzea, galerie, divadla či koncertního sálu. V porotě vedle Fajta zasednou emeritní generální ředitel Rijksmusea v Amsterdamu Wim Pijbes, emeritní ředitel Izraelského muzea v Jeruzalémě James S. Snyder, historik architektury Zdeněk Lukeš, architektka Annabelle Selldorfová a jako náhradníci ředitelka Sekce prezentace, marketingu a komunikace NGP Veronika Wolfová a architekt a propagátor architektury Adam Gebrian.

Porota nyní bude spolupracovat s galerií na dokončení soutěžních podmínek. Soutěž galerie pořádá ve spolupráci s CCEA MOBA (Centre for Central European Architecture). Z přihlášených porota vyzve 12 architektonických studií k předložení návrhu řešení. Galerie chce všechny návrhy představit veřejnosti.

Veletržní palác má být podle představ vedení NGP po své rekonstrukci hlavním kontaktním místem mezi uměním a veřejností s množstvím aktivit pro místní obyvatele, studenty, děti, zahraniční návštěvníky i odborníky. Bude hostit většinu administrativy Národní galerie a bude domovem uměleckých děl shromážděných během posledních dvou století.