Návštěvníci Archeoparku se díky aplikaci mohou vrátit do pravěku

Návštěvníci Archeoparku Všestary na Hradecku se mohou díky mobilní aplikaci dostat do pravěku a prozkoumat život tehdejších lidí. Prostřednictvím takzvané rozšířené reality jim v mobilních telefonech či tabletech ožijí jednotlivé objekty pravěkého skanzenu. Aplikaci Visit More ve středu ve Všestarech představili zástupci kraje a autoři aplikace.

Obdobná aplikace je od jara k dispozici i návštěvníkům barokního hospitalu Kuks, kde si ji dosud stáhlo přes dva tisíce lidí. Aplikace pro Kuks i Všestary nechalo u firmy More.is.More vytvořit hradecké hejtmanství. Za její vývoj pro Kuks zaplatilo milion korun a pro Všestary půl milionu. Třetím místem s aplikací rozšířené reality bude Braunův betlém u Kuksu.

Rozšířená realita podaná prostřednictvím mobilních zařízení by měla k návštěvě památek přitáhnout hlavně mladší generace. "Především děti si odnesou cenné informace o tom, jak by pravděpodobně vypadal jejich dům, co by nosily na sobě, co by jedly, jaká domácí zvířata by chovaly," uvedl k aplikaci hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

Při exkurzi do pravěké vesnice mohou lidé zažít virtuální setkání s mamutem nebo prozkoumat vnitřek pravěké pohřební mohyly. Součástí aplikace jsou i videa, v nichž návštěvníci nahlédnou například do pravěké kovárny, hrnčírny nebo si prohlédnou lití a výpal bronzu. "Mohou si tak na vlastní kůži vyzkoušet, jaké by to bylo žít v mladší době kamenné zhruba před sedmi až deseti tisíci lety," uvedl archeolog Radomír Tichý. Aplikace je ke stažení zdarma pro všechny návštěvníky, funguje však pouze v archeoparku.

Archeopark pravěku Všestary, jehož výstavba stála 40 milionů korun, se veřejnosti otevřel v roce 2013. Každoročně jej navštíví asi 15 tisíc lidí. Archeopark neslouží jen veřejnosti, ale praxi zde mají také studenti hradecké univerzity. Archeopark Všestary je obecně prospěšnou společností, jejímiž zakladateli jsou Královéhradecký kraj a Univerzita Hradec Králové.