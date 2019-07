Návštěvníci Výstaviště Flora se přenesli do Španělska

Vášnivým tancem a rytmickou španělskou hudbou v sobotu vyvrcholil v Olomouci letošní ročník festivalu Colores Flamencos. O náplň tradičního Galavečera se postaral jeden z nejvýznamnějších španělských flamenkových tanečníků David Pérez. Do slunného Španělska zavedl návštěvníky Výstaviště Flora prostřednictvím tanečního projektu De Arte, který byl zároveň českou premiérou. Čtyřdenní festival končí v neděli.

Virtuózní sevillský tanečník Pérez pavilon A s kapacitou zhruba 800 míst zcela zaplnil. "David Pérez v České republice vystupoval již zhruba před čtyřmi lety, takže zkušenosti s českým publikem má. Líbí se nám, jak prezentuje flamenco, je představitelem klasického flamenka, proto jsme ho chtěli pozvat," řekl ředitel festivalu Viktor Šebesta.

Pérez vystoupil se souborem Compañía flamenca, na jevišti se kromě něj tak představilo dalších osm tanečníků včetně dvou tanečních párů. Představili tradiční taneční styly jako Alegrías, Fandango, Seguiriya či Tangos. "Loni šlo o čistě pánský umělecký soubor a šlo o moderní flamenco. Letos jsme chtěli představit tradiční flamenco vycházející z několika set letitých tradic, je to tak jiný pohled než minulý rok. Zapadá to do naší koncepce přinášet každý rok něco nového a neokoukaného," doplnil Šebesta.

Festival Colores Olomouc začal ve čtvrtek, doprovázely ho koncerty, ale i workshopy či piknik v parku. Přehlídku ukončí v neděli v sále Arcidiecézního muzea klavírní recitál Sáry Medkové. Přední česká klavíristka mladé generace bude na koncertě kombinovat taneční suity španělských, argentinských a francouzských skladatelů s původně mexickými sarabandami z pera Johanna Sebastiana Bacha.

Přehlídka se letos koná pojedenácté a pořadatelé upravili její název z Colores Flamencos na Colores Olomouc, protože ji chtějí do budoucna dramaturgicky rozšířit. Na festival každoročně jezdí přední světoví tanečníci flamenka. Milníkem byl koncert světové hudební hvězdy kytaristy Paca de Lucíi v roce 2013, po němž se zájem o festival ještě zvýšil.