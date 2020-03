Nejefektivnější pohyb při krátké procházce? Vyzkoušejte nordic walking

Máte dost vysedávání doma? Zachtělo se vám vyrazit ven, do přírody, trochu se protáhnout? Pak může být pro vás tím správným řešením nordic walking.

Nordic walking, chůze s holemi, je společenským fenoménem, který si oblíbili lidé napříč všemi věkovými skupinami. Jde o velmi vhodnou sportovní aktivitu nejen pro seniory, ale pro všechny, kteří se chtějí aktivně hýbat a udělat něco pro svoji fyzickou kondici a psychickou pohodu.

Možná se ptáte: K čemu hole? Proč mám chodit s holemi? Vždyť mi stačí chůze samotná. Bez holí.

Částečně máte pravdu. Chůze je nejpřirozenějším lidským pohybem a pro mnohé dokonce jedinou variantou fyzické aktivity. Má však svoje limity nebo může časem zevšednět. A právě proto je tu "severská chůze".

Chůze s holemi je totiž o téměř 50 % efektivnější než chůze bez holí. Zapojíte při ní větší množství svalů, vydáte více energie, a samotná procházka tak má pro vaše tělo efektivnější dopad, než když vyrazíte bez holí. V současné situaci, kdy se člověk dostane ven jen sporadicky, může být nordic walking tím pravým ořechovým, neboť pohyb je pro každého člověka opravdu stěžejní.

Zapojení celého těla

"Pohybem posilujeme imunitní systém a zlepšujeme fyzickou kondici. Nejpřirozenější je pro nás přitom chůze, při které je ideální zapojit hůlky na nordic walking. Při chůzi s holemi zapojujeme do pohybu celé tělo, máme rovná záda a zpevňujeme břišní svaly." říká Markéta Matušíková z České asociace Nordic Walking, která u nás tuto aktivitu zastřešuje. Po celém dni prosezeném za počítačem, ať již v kanceláři, nebo doma na home office, vám tak i krátká procházka s holemi pomůže k rozhýbání celého těla. A navíc je balzámem na duši.

K chůzi s holemi navíc nepotřebujete nic speciálního. Pouze boty, nějaké to oblečení na sebe podle toho, jaké je zrovna počasí, a vhodné hole. Těch je na trhu celá řada a opravdu je z čeho vybírat. Podle svých preferencí sáhnete buď po holích pevných, nebo skládacích. Pevné hole využijete zejména v případě, kdy pojmete nordic walking jako každodenní aktivitu. Jsou lehčí než skládací hole, a skvěle se tak hodí pro sportovní pojetí "severské chůze". Oproti tomu skládací hole se vám budou hodit, pokud budete vyrážet na delší výlety do přírody nebo pokud hole nebudete chtít využívat po celou dobu chůze. Při chůzi bez holí je jen jednoduše složíte a schováte třeba do batohu.

Rozhodovat se budete také podle poutka hole, které je důležité pro vaši oporu, stabilitu a komfort. Od věci není sáhnout po rychloupínacím systému, kdy poutko po odepnutí zůstává na ruce. To umožňuje rychlou manipulaci s holemi; jednoduše jen poutko zaklapnete do hole a jdete. Poutko by mělo být z příjemného materiálu a musí vám dobře padnout. Puchýře na rukou po delším výletě nejsou nic příjemného.

Správná technika

"Se správně vybranou holí můžete chodit v jakémkoliv terénu. Po asfaltu, lese, polními cestami, po horách. Vždy jen vyměníte špičku hole za takovou, která se pro daný povrch hodí," říká Markéta Matušíková s tím, že Nordic Walking je opravdu flexibilní sportovní aktivitou pro každého. "Česká asociace Nordic Walkingu využívá holí LEKI, nicméně to nejpodstatnější není značka, ale to, aby vám hole seděly v ruce, byly správně nastavené, a abyste při chůzi zvolili správnou techniku," dodává Matušíková.

Jak je to tedy s technikou? Opravdu nejde o nic složitého, vše se vám bude zdát vlastně přirozené. Stačí si ohlídat, že při chůzi s holemi máte tělo nakloněné mírně dopředu, hlavu v prodloužení páteře a pohledem směřujete nějakých dvacet metrů kupředu. Při zvedání hůlek vychází pohyb z ramenou a odraz vede z poutka hole. Důležité je nemít při došlapu nohu v koleni rovnou, ale mírně pokrčenou, aby tlumila nárazy. Hole směřují po celou dobu pohybu šikmo vzad a střídavě se zabodávají přibližně doprostřed mezi špičku zadní a patu přední nohy. A to je v kostce vše. Pokud byste ovšem chtěli proniknout do tajů nordic walkingu hlouběji, porozhlédněte se po nějakém tom specializovaném kurzu. Na internetu jich naleznete opravdu hodně.

Takže nazujte boty, vezměte hole a můžete vyrazit. Kdykoliv. Kamkoliv. Nemáte žádná omezení, jste pány svého času. Vaše tělo vám za procházku v přírodě poděkuje a vaše hlava se vrátí zpět domů zrelaxovaná jako nikdy dříve. Šťastnou cestu.