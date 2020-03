Nejen pečené husy, ale hlavně cukry zavinily obezitu Jindřicha VIII.

V mládí měl vypracovanou atletickou postavu, byl zdatným sportovcem, výborným tenistou a neméně dobrým hráčem v rytířských soubojích. Pak se ale něco změnilo a z Jindřicha VIII., snad nejslavnějšího panovníka v historii Anglie, se stal silně obézní král. Mohly za to sacharidy a cukry.

Jindřich VIII. ztloustl především kvůli své stravě. Většina historiků má však za to, že jedl hlavně hodně tučného masa: obrovská pečená kuřecí stehna, mastné ryby a úhoře nebo pečené husy a kachny, a proto ke konci svého života vážil až 180 kilogramů.

To je sice na jednu stranu pravda, mnohem větší vliv na jeho ztloustnutí ale podle všeho měly cukry a sacharidy. I těch totiž měl Jindřich ve své pravidelné stravě nadměrné množství, upozorňuje britská expertka na středověkou historii na svém blogu Love British History.

Řada studií v minulosti prokázala, že pokud chce člověk zhubnout, měl by se vyvarovat ani ne tak příjmu tuku, jako spíše sacharidů a jednoduchých cukrů, jež naše tělo rozkládá mnohem hůře - převádí je na tuky a ty skladuje do zásoby na "horší časy". S odkazem na studie tak historička tvrdí, že příjem tuku pro Jindřicha nikdy problém nepředstavoval, cukry ano.

Historicky je známo, že Jindřich si rád pochutnával na marcipánu, mletých mandlích s lepkavým cukrem, kandovaném ovoci a různých oplatkách, uvádí blog. Jeho břicho se tak často plnilo nejen tím, ale navíc sladce kořeněným vínem a vysoce kalorickým pivem, kterému se ne nadarmo přezdívá "tekutý chléb".

Podle historických odhadů se v Hampton Court, kde Jindřich sídlil, ročně spořádalo 600 tisíc galonů piva, což je přes 2,2 milionu litru, a 75 tisíc galonů vína (asi 284 tisíc litrů). V éře Tudorovců se navíc hojně jedl také chleba, který se na talíři často využíval jako "houba" pro nasáknutí uniklé šťávy z masa. Po večerech byl navíc Jindřich kolikrát mlsný a po svých kuchařích požadoval různé dezerty a pudinky. Blog dokonce zmiňuje legendu, podle níž pojmenoval jeden ze svých oblíbených moučníků Maid of Honour (dvorní dáma), čímž odkazoval na Annu Boleynovou, do které byl ve dvacátých letech 16. století zamilován a s níž se nakonec v roce 1533 oženil.

Osudná nehoda ho navždy změnila

Kromě nezdravé stravy je ale třeba započítat ještě další dva významné faktory, které hrály ve fyzické přeměně temperamentního krále roli. Tím prvním je nedostatek pohybu a cvičení. V roce 1536 byl totiž během rytířského turnaje zasažen a spadl z koně. Jeho nejbližší poradci už se připravovali na to, že Anglie bude mít nového panovníka, Jindřich byl totiž několik hodin v bezvědomí. Nakonec se sice probral, od té doby už to ale byl jiný člověk.

Pád na něm zanechal očividné fyzické i psychické následky. Trpěl častými změnami nálad, migrénami a na noze měl nepříjemný, bolestivý vřed, který se mu jednou za čas vracel a hnisal, což zvyšovalo jeho celkovou podrážděnost. Kvůli bolestem na noze se přestával hýbat tolik jako kdysi. Na pozdějších portrétech je zachycen, jak stojí a opírá se o holi. Postupná nadváha tak byla v kombinaci s nezdravým jídelníčkem nevyhnutelná.

V neposlední řadě by se pak nemělo zapomínat na to, že Jindřich trpěl stresem. Jeho 38letá vláda byla značně turbulentní. Šestkrát se oženil, dvě manželky nechal popravit. Kvůli Anně Boleynové se rozešel s Římem a založil anglikánskou církev. Až do konce života se strachoval, že po sobě nezanechá dědice. Umřel s vědomím, že má jen jednoho mužského následníka trůnu v podobě Eduarda VI., který umřel už v 15 letech. Vedle toho několikrát čelil nájezdům Francie, sám tam dobyl Bolougne. Často měl neshody také se silně katolickým Španělskem... Je tak možné, že vlivem stresu se často přejídal, spekuluje blog.

Pečené maso sice tvořilo velkou část Jindřichova jídelníčku, to ale platilo rovněž o různých sladkých pokrmech a drincích včetně dezertů a moučníků na večer. Právě jejich vysoký obsah kalorií je tak dost možná tou pravou hlavní příčinou Tudorovcovy morbidní obezity. S nedostatkem pohybu po jeho zmíněné nehodě nemělo tělo možnost, jak se zbavovat přebytečných cukrů přeměněných v tuky, což s přibývajícím stresem vedlo až k oné proslulé enormní nadváze.