Newyorský radní je nejvyšším politikem světa, měří 208 centimetrů

Zdálo se, že pondělní let stroje British Airways z letiště London City do německého Düsseldorfu probíhá výtečně... dokud si cestující neuvědomili, že jejich... více

Rekord

Nejstarším člověkem v Guinnessově knize je 116letá Japonka

Nejstarším člověkem na světě je Japonka Kane Tanakaová, jíž je 116 let. V sobotu to bylo zaneseno do Guinnessovy knihy rekordů. Tato milovnice deskové hry... více