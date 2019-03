Nový rekord. Petr Beneš zdolal na jednokolce svatohorské schody

O nový český rekord se postaral Petr Beneš z Blatné, který ve středu na jednokolce sjel a seskákal svatohorské schody spojující Příbram s poutním areálem Svatá Hora. Osmdesátimetrové převýšení se 343 schody zdolal pětatřicetiletý milovník adrenalinu na druhý pokus za sedm minut a sedm vteřin. První jízdu, která trvala méně než šest minut, zhatily dva pády.

"Ty schody jsou docela těžké, protože jsou v různých úhlech a jsou různě hluboké. Vymstilo se mi to na předposledním schodišti, kde jsem to už neubrzdil a skočil šipku," uvedl Beneš. Komisař David Rafaj z agentury Dobrý den by mu i tak rekord uznal, Beneš se ale rozhodl jet znovu a méně riskovat, což se mu nakonec vyplatilo.

Krytou schodišťovou chodbu dlouhou 450 metrů zná už od loňského roku, kdy ji celou vyskákal. Zabralo mu to tehdy 10 minut 35 vteřin a podle Beneše to bylo jednodušší než sjíždět dolů.

Středeční rekord je jeho osmý, v minulosti na jednokolce pokořil například Petřínskou rozhlednu, Žižkovskou věž nebo nejvyšší českou budovu, AZ Tower v Brně. Sjel také Nuselské schody či bikepark na Monínci u Sedlce-Prčice na Příbramsku. Zdolávání rekordů se neobejde bez pravidelných tréninků. Beneš využívá toho, že mají za domem, v němž bydlí s partnerkou, dlouhé schodiště.

Zpočátku jezdil na upraveném kole, určeném na zdolávání umělých i přírodních překážek. Před 16 lety přesedlal na jednokolku, kterou poprvé viděl u kanadského jezdce Krise Holma a původně si ji pořídil jako doplněk. Nakonec se ale stala jeho hlavní disciplínou.

Jezdit na jednokolce se Beneš naučil za dva týdny, což byla podle něj docela dlouhá doba. "Většinou se na tom člověk učí tak, že se postaví ke zdi, opře se jednou rukou o zeď a zkouší balanc. Z balancování se postupně začínáte rozjíždět," dodal.