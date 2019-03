Odpočinek v Praze zpestří i rozmístěná veřejná lehátka

V pražských ulicích se kromě židlí a stolků objeví také lehátka. Důvodem je rozšířit možnost odpočinku ve městě. Umístěna by mohla být například na nábřeží nebo na Pankráci. Lidé si budou moci letos sednout na více než dvou tisícovkách židlí u více než 500 stolků. Vyplývá to z materiálu Institutu plánování a rozvoje (IPR). Rozmisťování židlí a stolků se v hlavním městě poprvé uskutečnilo v roce 2016, kdy byly zkušebně umístěny na osmi místech.

"Ideální pilotní lokality pro umístění lehátek z těch, kde se již židle nacházejí, jsou například Janáčkovo nábřeží, Centrální park na Pankráci, Alšovo nábřeží, Puškinovo náměstí či ostrov Štvanice," píše se v dokumentu. Kolik jich bude, v dokumentu není uvedeno.

Celkem by se v ulicích metropole mělo objevit 2300 židlí a 575 stolů. V sezóně 2018 bylo v provozu 1558 židlí a 393 stolků na 58 stálých místech. Počet míst by mohl letos rozšířit o ta, kde například nevhodně parkují auta. Místa vybere IPR společně s radnicemi. Židle a stolky by na nich nebyly zatím natrvalo, ale vždy po dobbu nějaké kulturní akce. "V současné době uvažujeme o Mariánském náměstí, křižovatce Finské ulice s Bulharskou," píše se v materiálu.

V loňském roce se do projektu zapojilo na devět městských částí, mnoho kulturních a komunitních center, i jednotlivci. V listopadu 2018 byl ukončen sezónní provoz ve 44 lokalitách. Dalších 19 fungovalo i přes zimu, mezi nimi například Janáčkovo nábřeží, kampus Dejvice či Puškinovo náměstí.