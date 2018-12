Ohňostroje je lepší kupovat v Německu, než v Česku.

Zábavní pyrotechniku na Silvestra by Němci měli raději kupovat na území spolkové republiky než v Česku nebo Polsku. Vyhnou se tak podle činitelů Spolkového úřadu pro materiálovou bezpečnost (BAM) možným problémům s ohňostroji nebo dělobuchy, které nemusejí být v Německu legální.

"Ze zásady doporučujeme, pokud chcete ohňostroj použít v Německu, abyste si ho v Německu také koupili. Má to řadu důvodů," říká pyrotechnický expert BAM Christian Lohrer, podle něhož v různých zemích Evropské unie existují odlišná bezpečnostní doporučení nebo věkové hranice pro použití zábavní pyrotechniky.



"Navíc na část zábavní pyrotechniky kategorie F2, která je často v Rakousku, Česku nebo Polsku dostupná bez omezení, potřebujete v Německu úřední povolení," vysvětluje. Kdo ho nemá, a překročí s takovou pyrotechnikou německé hranice, vystavuje se nebezpečí postihu. Většinou se věc řeší jako přestupek, v určitých případech může ale být i trestným činem.



Do kategorie F2 spadá velká část běžně užívané silvestrovské pyrotechniky, včetně raket, petard nebo fontán. Pokud takovéto rakety ale obsahují více než 20 gramů nálože, musejí na ně mít lidé v Německu speciální povolení.



"Přeshraniční nákupy s sebou nesou riziko, že se chytnete do pasti, pokud jde o rozdílné podmínky prodeje a použití," poznamenává Lohrer s tím, že je obecně lepší použít pyrotechniku v zemi, kde byla zakoupena. Stejný je ve všech zemích Evropské unie alespoň způsob, jakým úřady jako je BAM zábavní pyrotechniku testují. I proto by legální ohňostroje a petardy stejné kategorie měly nést stejné značení.



Jinak tomu je u nelegální zábavní pyrotechniky, před jejímž dovozem z Česka nebo Polska německé úřady každým rokem varují. Podle Lohrera je jedno, odkud nelegální pyrotechnika pochází, za nebezpečnou ji považuje vždy. "Na rozdíl od prověřené pyrotechniky, v níž je množství střelného prachu výrazně omezeno, obsahuje nelegální pyrotechnika často nálož, která reaguje mnohem silněji. Pokud takovýto pyrotechnický předmět vybuchne v ruce, může dojít k těžkým zraněním včetně ztráty prstů," zdůrazňuje odborník, který s kolegy v Berlíně na modelu ruky třímajícím dělobuch názorně ukázal, jak taková zranění mohou vypadat.



O tom, kolik nelegální zábavní pyrotechniky se každoročně před Silvestrem do Německa dostane z České republiky, BAM přehled nemá. Německá policie před ní ale pravidelně varuje. U hranic s Českem a Polskem také často před koncem roku přísněji kontroluje auta.