Opravy kostela v Jihlavě finišují, zvon na chvíli utichl

Sedmitunový zvon Zuzana ve věži jihlavského kostela svatého Jakuba Většího letos utichl. V obvodovém zdivu věže, do níž byl zvon v polovině 16. století zavěšen, jsou trhliny. Opravy potřebuje i zvonová stolice z dubového dřeva, která je svou konstrukcí vzácná a je ve špatném stavu, řekl ČTK Norbert Dostál z Královské kanonie premonstrátů na Strahově, jež kostel spravuje.

Zvon vysoký 1,82 metru o váze 7090 kilogramů byl odlit v roce 1563, podle dostupných údajů to je po olomouckém svatém Václavovi druhý největší zvon na Moravě. Trhliny se ve zdivu věže jihlavského kostela objevily v úrovni zvonového patra, potřebné tam jsou i další zásahy. Podle statiků by se zvon do provedení oprav neměl používat. "Nemůžeme si dovolit zvonit, aby potom nedošlo k daleko většímu poškození," uvedl Dostál.

Potřebné úpravy unikátně zachovaného souboru konstrukcí budou složité na přípravu i provedení, stát budou miliony korun. "Já to vidím tak na tři roky," řekl Dostál k jejich možnému dokončení. Kanonie už má statické posudky i studii, z níž plyne, co je potřeba udělat. Práce na projektu oprav začnou během příštího roku, vyjadřovat se k němu budou i památkáři.

Práce za miliony je téměř hotová

V první řadě je podle Dostála potřeba restaurovat zvonovou stolici, u níž jsou některé prvky na kraji životnosti. Obsahuje i dřevěný šroubový hever sloužícím k manipulaci se zvonem. Kvůli uvolnění celé dřevěné konstrukce bude nutné mohutný zvon vyzvednout do vyššího patra. Vyměnit bude potřeba také elektrický pohon zvonu a věž staticky zpevnit. "Statici dospěli k názoru, že tehdy, když se tam zvon instaloval, nebyla na to věž stavebně připravená," podotkl Dostál.

Kostel zasvěcený patronu horníků svatému Jakubovi byl vysvěcen v roce 1257. Deset let patří mezi národní kulturní památky. Od roku 2017 tam probíhají opravy střechy s gotickým krovem. Projekt skoro za 30 milionů korun je dotovaný unií. Práce jsou provedeny asi ze čtyř pětin, dokončeny by podle Dostála měly být během příštího léta. Pracovníci ještě budou opravovat část mezi čelními věžemi.