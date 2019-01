Ostrava má internetovou encyklopedii. Zachycuje historii i soudobý život

Archiv města Ostravy spustil internetovou Encyklopedii města Ostravy. Zatím byla zpřístupněna základní sada hesel. Postupně by měla přibývat další. Encyklopedie by tak měla zachytit nejen dějiny, ale i soudobý život krajského města. Sdělila to mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

"Cílem aplikace je formou vzájemně provázaných hesel podávat zájemcům nejrůznější informace z ostravské historie i současnosti. Encyklopedie je určena těm, kteří chtějí získat základní, stručné informace o faktech vážících se k Ostravě," uvedla Vojkovská.

V encyklopedii lze najít například informace o osobnostech, událostech či objektech ve městě. Nechybí ani fotogalerie.

"Doposud je zveřejněno přibližně 150 hesel, především významných osobností a důležitých historických událostí. Do budoucna se rovněž počítá se zveřejňováním aktuálních událostí, podobně jako v Ostravském kalendáriu. Pokud existují vypovídající obrazové dokumenty, které se k danému heslu váží, jsou k němu připojeny jako příloha. Jedná se například o fotografie osobností, staveb, kopie dokumentů, články z novin a tak dále," řekla Vojkovská.

Dodala, že hesla obsahují odkazy na související informace, takže například u budov je možné prokliknout na ulici, na které se objekt nachází, u osob zase na jiné jedince, kteří s nimi souvisejí.

"Software, který byl k tvorbě encyklopedie pořízen, dokáže sám najít hesla, která se váží k příslušnému týdnu a při otevření stránky encyklopedie se objeví na první straně jako výročí připadající na tento týden," doplnila mluvčí. Encyklopedii vytváří pracovníci archivu.