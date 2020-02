Otužilci měli dostaveníčko ve Vltavě

Do sobotního 18. ročníku soutěže Branické ledy se zaregistrovalo rekordních 293 otužilců, kteří si ve Vltavě o teplotě asi pět stupňů Celsia zaplavali na tratích 1000 metrů a kratších. Řekl to organizátor soutěže Tomáš Prokop. Nejstarší účastnici Boženě Černé bylo 89 let, nejmladšímu Josefu Špačkovi pak deset. Mimořádně teplé počasí, kdy dnes bylo 14 °C, vliv na počet účastníků podle něho v podstatě neměl.

Teplota podle něj překáží účastníkům pouze tehdy, pokud je příliš velká zima. "Když jsme měli -14 °C, tak to účast ovlivnilo výrazně, protože si to někteří plavci rozmysleli," řekl Prokop.

Ve Vltavě dnes účastníci plavali mimo soutěž na tratích 100 a 250 metrů, soutěžně pak na vzdálenost 500 metrů, 750 metrů a kilometr. Závod měl dokonce mezinárodní účast. "Jsou tady plavci z Polska, ze Slovenska, máme tady plavce z USA, Ruska nebo Hongkongu," dodal Prokop.

Otužovat se podle něho mohou veškeré věkové kategorie. Jediným omezením mohou být zdravotní omezení. "Hlavně pokud má někdo v nepořádku srdce nebo má různé ledvinové záležitosti," uvedl.

Dospělým radí postupně prodlužovat dobu pod ledovou sprchovou. "Každý ať se osprchuje nejprve tak, jak je zvyklý. A na závěr ať otočí kohoutek na tu nejstudenější. A pokud zvládnete první šok, tak si na začátek přidejte pět vteřin, deset vteřin. Každý den si můžete takhle přidat třeba po pěti vteřinách a za chvíli jste na minutě, a to stačí," uzavřel.

Otužilecké plavání má v Česku dlouhou tradici. Nejvíce účastníků každoročně přiláká Memoriál Alfreda Nikodéma, který se koná o druhém svátku vánočním. V loňském roce se ho zúčastnilo 430 plavců. Podobné akce se na přelomu roku konaly i v dalších městech Česka. Více než pět desítek otužilců se pak v Praze zúčastnilo každoročního tříkrálového plavání.