Ozdobou výstavy Zahrada Vysočiny je lilie zvaná 'bílé oči'

Na zámku v Žirovnici v sobotu začala mezinárodní výstava Zahrada Vysočiny. Hlavní je expozice lilií, jichž bude asi 400 odrůd. Ozdobou je lilie zvaná bílé oči. Představují se pěstitelé a šlechtitelé z Česka a Slovenska. Pořadatelé čekají asi tři tisíce návštěvníků. Řekl to organizátor Josef Kříž. Největší výstava lilií v ČR potrvá do 16. července.

Květiny přivezlo přes 30 pěstitelů. Hlavní květinou je lilie, dále růže, denivky, mečíky, jiřiny, trvalky, ovoce a zelenina. Součástí je expozice včelařů. Výpěstky se i prodávají. Na 55. ročníku výstavy je 300 až 400 odrůd lilií, nejméně tisíc lodyh. Dále lidé spatří asi sto odrůd jiřin, 105 odrůd růží i 80 odrůd denivek.

"To je teď nejmódnější kytka, jsou opravdu nádherné. Letos poprvé vystavujeme lilii White Eyes (Bílé oči). Je to plnokvětá, bílá lilie, nádhera, asi nejkrásnější exponát na výstavě. Nově vyšlechtěná odrůda, něco úžasného. Až ji lidé uvidí, tak, s odpuštěním, padnou na zadek. Velikánský květ, plnokvětý, zářivě bílý, krásný," řekl Kříž, předseda žirovnické organizace Českého zahrádkářského svazu. Lilie Bílé oči je původně z Holandska, na výstavě je odrůda vypěstovaná na Vysočině.

Pořadatelé střídají jako nosnou květinu lilii a mečík. Loni měli 800 odrůd mečíků. Původní lilie byl bílý květ, symbol čistoty, jak řekl Kříž. "Teď už jsou lilie ve všech barvách, od růžové, žluté, oranžové, červené až po skoro černou. Úžasný sortiment nejenom barev, ale i tvarů květů: kalichy, turbánky, vztyčené nahoru, sklopené dolů, do stran," popsal Kříž.

Zahrada Vysočiny se koná ve všech sálech zámku, v obrazárně, divadle a v nově restaurovaném špýcharu. Návštěvníci platí pouze vstupné do zámku, výstava je zdarma. Za normalizace na ni jezdily zájezdy z celé republiky, deset tisíc až 15 tisíc návštěvníků. Po roce 1989 návštěvnost klesla pod dva tisíce lidí, teď se zvedá ke třem tisícům.

"Budoucnost vidím velmi dobře, protože se mi podařilo získat několik nových mladých pěstitelů, kteří jsou zárukou, že výstavy se budou dělat dál a že budou každoročně na lepší úrovni," řekl osmdesátiletý Kříž.

Sám pěstuje květiny 60 let, příští rok to bude 50 let, po která předsedá místním zahrádkářům. Denně jezdí 50 kilometrů na kole, aby si udržel kondici. Lilií má asi sto odrůd, 300 odrůd narcisů, 400 odrůd mečíků. Pěstuje na zahradě u domu a na poli, které patří přítelkyni, jež je také pěstitelka květin.