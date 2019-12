Pět důvodů, proč říct "ano" živému vánočnímu stromku

Zajímavosti ze světa vánočních stromků: - Z jednoho kilogramu semen se vyprodukuje až 5 000 mladých rostlin. - Po dvou letech od zasazení jsou sazenice vysoké 6 až 8 cm. - Trvale udržitelné produkované vánoční stromky NORDMANNgold mají neutrální bilanci CO2. K zlepšení bilance přispívá i schopnost prodejců a dodavatelů snížit potřebné množství obalového materiálu na polovinu. - Živý vánoční stromek si můžete objednat i online s doručením domů. Máte jistotu koupi zdravého zeleného stromku v praktickém ochranném balení a zároveň vám odpadne starost se složitou přepravou. Řezané vánoční stromky jsou v on-line prodeji už od konce listopadu, a za stejnou cenu jako v prodejnách. V ceně je navíc zahrnuto i frézování kmene pro jednodušší vložení do stojanu. Péče o živý vánoční stromek, aby vydržel co nejdéle

Vánoční stromek můžete koupit i měsíc před Vánocemi, ale aby vydržel, musíte vědět, jak ho uskladnit. Dřív než stromek postavíte, měl by být uložený v chladu a chráněný před slunečním světlem. Nikdy ho neskladujte ve vzduchotěsném obalu. Stromek se doporučuje postavit půl den předtím, než ho budete zdobit. Větvičky a jehličí budou mít čas se pěkně rozložit. V místnosti by nemělo být příliš teplo, pro umístění není ani vhodné místo u zapnutého radiátoru. Stejně tak mu nebude prospívat průvan. Stromek vydrží déle čerstvý, když ho budete pravidelně zalévat. Aby mohl přijímat vodu, odřežte kůru přibližně jeden až dva centimetry nad stojanem se zásobníkem vody. Před ozdobením ho můžete jemně pokropit vodou.