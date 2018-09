Písecká Sladovna má druhou nejlepší sezonu

Písecká Sladovna, největší galerie pro děti v kraji, přilákala do konce srpna téměř 36 tisíc lidí. Roční návštěvnost by tak měla překonat druhou nejlepší sezonu z roku 2015, kdy přišlo skoro 40 tisíc lidí. Sladovna upraví stálou expozici Mraveniště a připomene i sto let ČSR, výstavou o Divadle Járy Cimrmana. Za Sladovnu o tom informoval Petr Brůha.

Dobrá čísla měla galerie již do konce června, přišlo hodně rodin, škol i školních skupin. "Prázdniny měly velice dobrý začátek, celkově ale do Sladovny zavítalo lidí méně než loni. Na letní návštěvnosti je navíc dobře vidět, které dny pršelo, kdy návštěvnost šla i 500 až 700 lidí za den. Bohužel deštivých dnů bylo velice málo," řekl Langer. Nejlepší sezonu zažila Sladovna loni, přišlo rekordních 56 tisíc lidí.

Sladovna prodloužila do konce září výstavu Cesta do Mytologie. Potom bude 14 dní zavřeno. Výstavu 50 let s Divadlem Járy Cimrmana otevře galerie 13. října, vedení Sladovny by k ní rádo připravilo i lektorský program pro děti. Nový bude kreativní ateliér Laboratoř, promění se i stálá expozice Mraveniště. "Nejzásadnější změna (Mraveniště) se bude týkat výmalby místnosti. Teď jsou stěny jednobarevné, nově budou vymalované ve stylu mraveniště, bude to optické prodloužení výstavy," řekl Brůha.

Kdysi průmyslová budova Sladovny je největším zážitkovým prostorem pro rodiny s dětmi v Jihočeském kraji. Sladovna má letos rozpočet 14,6 milionu korun, zahrnuje i očekávané příjmy včetně peněz z grantů. Město letos přispělo částkou 8,3 milionu.