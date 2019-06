Pivo v oblacích. Přerované mohli koštovat vysoko nad městem

Až v padesátimetrové výšce, s nohama ve vzduchu a s rozhledem na město si několik set návštěvníků vychutnávalo během přerovského pivního festivalu netradičně zdejší pivo. S pěnivým mokem je do výšky na speciální plošině vyzvedl jeřáb a navzdory závratím řady hostů je v křesílkách nechal v ptačí výšce zhruba čtvrt hodiny. O atrakci s názvem Beer in the Sky byl obrovský zájem. Vyvézt nahoru se do nočních sobotních hodin nechalo téměř 500 lidí, rezervace byly dopředu zaplněny.

"Atrakce Beer in the Sky vychází z celosvětově úspěšné koncepce Dinner in the Sky a v Přerově se tato akce koná vůbec poprvé. Každý rok chceme návštěvníkům festivalu den zpestřit zajímavým doprovodným programem a letos jsme zvolili právě tuto netradiční a originální zábavu. Zájem o atrakci byl skutečně velký, celkem se mohlo vyvézt nahoru zhruba 500 lidí," řekl ředitel pivovaru Zubr Tomáš Pluháček.

Atrakci pořadatelé vyhradili část plochy u hlavního pódia. Hosté byli v křesílkách připoutáni a vydali se nad hlavy dalších tisíců návštěvníků. Někteří se selfie tyčemi pořizovali fotografie i videa, jiní jen strnule drželi půllitry, kabelky a mobilní telefony. K nebesům se naráz nechalo vyvézt 22 nadšenců. Závratě pocítili i největší hrdinové, zvlášť když se plošina otáčela kolem své osy tak, aby hosté viděli Přerov ze všech stran. "Už jsme tady zažili i zvracení, ale naštěstí to bylo s velkým radiusem, takže to dole nikoho nezasáhlo," podotkla s úsměvem servírka, která uprostřed plošiny hostům čepovala pivo.

Letošní ročník hudebního festivalu Zubrfest nabídl kromě létajících pivařů také kapely, mezi nimi Xindl X, Slza, Ready Kirken či slovenské No Name. Pořadatelé pro žíznivé hosty přichystali více než 250 hektolitrů nápojů včetně novinky, polotmavé jedenáctky, která na festivalu zažila premiéru. Loni Zubrfest navštívilo více než 5000 návštěvníků a vypilo se 22.000 půllitrů piva.

Zubrfest se poprvé konal přímo v areálu pivovaru před sedmi lety a jedná se každý rok o jednu z největších kulturně-hudebních akcí v Přerově. Postupem času přibyla dubnová oslava narozenin a nejnověji srpnová Dočesná. Festival má pivovar více otevřít návštěvníkům a navázat na historii, kdy pivovary bývaly centrem dění v regionu.