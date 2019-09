Plzeňské DEPO2015 představí dětem práci záchranářů

Jaké to je být policistou, záchranářem nebo hasičem si od soboty 7. září budou moci až do konce roku vyzkoušet děti v plzeňské kreativní zóně DEPO2015. Nová výstava Já hrdina pro děti od čtyř do dvanácti let hravou formou autenticky představí, jak funguje Integrovaný záchranný systém (IZS). Návštěvníci se ocitnou například u automobilové nehody a dozvědí se, jak se mají v krizové situaci správně zachovat. K autentičnosti expozice pomohli například plzeňští hasiči, kteří dodali hasicí hadice, přístroje, ale také ohořelé artefakty z míst požáru, řekl ředitel DEPO2015 Jiří Suchánek.

"Bude dovoleno na všechno sahat, dotýkat se, stavět si vlastní město, zažít nějaké krizové situace, které ale budou podány tak, aby malé děti nebyly vyděšeny, pokud uvidí bouračku nebo jinou mezní situaci," řekl Suchánek. O výstavu je už nyní velký zájem mezi školami a školkami.

Výstava je rozdělena do několika částí. Největší tvoří dopravní hřiště se silnicí, budovami a zaparkovanými maketami policejního auta, hasičské cisterny a sanitky. Návštěvníci se na něm rozdělí na účastníky nehody, hasiče, policisty či zdravotníky a centrálu linky 112. Pro pohyb na hřišti si v dílně vyrobí dopravní prostředek. "Děti si vyzkoušejí modelové situace, které jsme připravili po konzultaci s IZS. Zkusí si, jak se zachovat při sražení chodce na přechodu pro chodce, co dělat se samovzníceným olejem na pánvi při vaření či při zásahu člověka elektrickým proudem," uvedla kurátorka Kristýna Jirátová.

Kromě zážitku chce výstava dětem předat také důležité informace, zopakovat nebo se naučit čísla tísňových linek. IZS slíbil účast i v doprovodném programu. Hasiči, policisté i lékaři se budou při pěti přednáškách věnovat prevenci vzniku požáru, vysvětlí, jak se liší práce záchranky v seriálech oproti realitě nebo jak zvládnout tísňové volání.