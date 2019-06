Plzeňské DEPO2015 zdobí "rozkvetlá" auta od výtvarníka Tolara

Neobvyklou venkovní expozici má od úterý plzeňská kreativní zóna DEPO2015. Místní výtvarník Benedikt Tolar, který se ve svém díle v posledních letech zaměřuje na práci s kovem a s částmi automobilů, připravil pro nádvoří depa Autopark. Starým autům uřízl střechy, naplnil je zeminou a vytvořil tak záhony, ve kterých rostou květiny a stromy. Na nádvoří zůstane šest aut s miniaturním parkem několik let, řekl Tolar.

"Já vlastně ani nevím, proč s auty tak často a rád pracuji. Už před x lety jsem z nich začal používat části jako střechy a kapoty a nějak jsem k těm autům přirostl," řekl. Přistihl se, že chodí ulicemi a obhlíží zaparkovaná auta nebo prochází vrakovišti a hledá zajímavé tvary. "Chodím po ulici a nejraději bych skalpoval každé desáté auto nebo s ním něco dělal. A na těch vrakovištích se občas dají ulovit úplné skvosty," řekl Tolar. I když pracuje převážně s kovem, do svých prací včleňuje i jiné recyklované materiály - od umělé hmoty až třeba po kosti.

Název nové expozice v depu je dvojsmyslný a podle autora může znamenat parkoviště i malý park jako kousek zeleně. "Vlastně úplně nevím, jak to vzniklo. Nějak to vyplynulo z toho, co dělám posledních pár let. Jak autům uřezávám střechy a do toho se mi vrátily ty voňavé stromky, které jsou v autech pod zrcátky, a taky docela vtipný název střešního držáku na starých autech, kterému se říkalo zahrádka. Možná, že všechny tyhle věci se spojily dohromady a vznikl z toho takový nápad," popsal Tolar.

Na nádvoří jsou osobní auta s uříznutou střechou, v nich je zemina a zasazené stromy a květiny. Na korbě jednoho vozu je i lavička pro posezení v parku. Zahradníci výtvarníkovi poradili nejvhodnější rostliny, které vydrží letní vedra i zimu. Roste v nich borovice černá, turecká líska, břízy, okrasná třešeň, túje a skalkové rostliny a trsy travin. Tolar doufá, že stromy budou mohutnět a že skalničky se rozrostou tak, až budou z aut přetékat ven a vytvářet husté koberce.