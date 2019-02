Počet rybářů v ČR stoupá. Mohou vyrazit na veleterh For Fishing

Organizovaných i neorganizovaných rybářů je v ČR mezi 350 tisíci až 400 tisíci, odhadl pro ČTK při příležitosti zahájení veletrhu For Fishing jednatel Českého rybářského svazu Jan Štípek. Počet rybářů se podle něj dlouhodobě výrazně nemění, samotnému svazu ale loni přibylo 2400 členů, má jich tak skoro 249 tisíc.

Celosvazových mimopstruhových povolenek se loni vydalo meziročně o 13 procent více, bylo jich tak 50 270, což bylo nejvíce od roku 2009. Dále svaz vydal kolem 170 tisíc regionálních územních povolenek. Podle Štípka umožňuje dobrá ekonomická situace pořídit si povolenku více zájemcům. Dodal, že v ČR je 50 tisíc až 80 tisíc rybářů, kteří v českých vodách neloví, ale jezdí na ryby do Norska a podobných států.

Rybáři kromě samotného lovu vysazují do řek násady nebo plůdek různých druhů ryb. Loni české vodní toky "zarybnili" za 210 milionů korun. "Pokud se týká druhů, které se nejvíce vysazují, tak nejčastěji je to pro ČR tradiční kapr, následují dravé ryby jako štika, candát, sumec, v pstruhových vodách pak pstruh nebo lipan," dodal Štípek.

V řekách však podle něj v posledních desetiletích není tolik úhořů, kvůli zneprůchodnění vodních toků zdymadly a industrializací vod. Rybáři se ho snaží do vod nasazovat, ale ceny malých úhořů vystoupaly až na 26 tisíc korun za kilogram tzv. monté, tedy dosud nevybarvených úhořů.

Svaz by si podle něj přál zjednodušení rybářské vyhlášky. "Někdy rybář má velké problémy vyznat se v tom, co vlastně smí nebo nesmí," uvedl. Chválí zavedení celoživotních rybářských lístků. "Statistiky neevidujeme, protože rybářské lístky vydávají úřady - kontrolujeme pouze platnost, respektive zda ho rybář má. Ale podle ohlasů můžu říct, že to rybáři kvitovali kladně," řekl. Loni se podle něj ve prospěch rybářů také měnila doba lovu ryb v mimopstruhových revírech. Od dubna do konce září v nich nyní můžou rybáři lovit od čtyř do 24 hodin, ve zbytku roku od pěti do 22 hodin.

Loňský suchý rok se podle něj odrazil ve vyschnutí některých menších vodních toků, zejména pstruhových vod, o závažnějších hromadných úhynech ryb však nevěděl. Letošní rok by podle něj mohl z hlediska množství vody v řekách lepší.