Pocta skautingu. Strážníci zaznamenávali dobré skutky Brňanů

Seniorka v Brně na služebnu strážníků přinesla nalezených čtvrt milionu korun, chlapec dalších 25 tisíc korun. Kolemjdoucí ošetřovali zraněné lidi nebo pomáhali s odchytem zvířat. Strážníci v Brně zaznamenávali po celý rok dobré skutky veřejnosti. Každý den, kdy se tak stalo, v kalendáři na webu příslušné políčko zbarvili modrou barvou na způsob Modrého života, řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Strážníci dobré skutky veřejnosti zaznamenávali od loňského 6. července na počest 110. výročí narození spisovatele Jaroslava Foglara. Pojmenování sekce na webu Modrý život odkazovalo k aktivitám, jejichž plněním se lidé přibližují ideálu slušného a poctivého člověka. Ve zvláštní tabulce skauti každý den modře vybarvují políčka u činností, které se jim od rána podařilo splnit. Pravidelné úkoly se do značné míry vztahují ke správnému chování, patří sem čestné jednání, slušná mluva, radostné prožitky i dobré skutky. Zmínky o Modrém životu publikoval Foglar už ve své knize Přístav volá z roku 1934.

"S projektem Modrý život jsme nadmíru spokojení. Velmi nás potěšily jeho výsledky. Byli jsme optimisté a čekali jsme, že dobrých skutků bude mnoho, výsledky ale předčily naše očekávání," uvedl Ghanem. Od 6. července 2017 až do dneška podle něj neuplynul jediný den, kdy by se strážníci s dobrým činem v Brně nesetkali. "Naopak jsme někdy museli pečlivě vybírat mezi čtyřmi až pěti skutky, který z nich zařadíme do našeho modrého kalendáře," uvedl mluvčí. Celkem strážníci zveřejnili 366 takových případů.

Nejčastěji šlo o nálezy, žena například přinesla na služebnu bezmála čtvrt milionu korun, čtrnáctiletý chlapec 25 tisíc korun. Lidé ošetřovali poraněné chodce, poskytovali první pomoc epileptikům, dělali srdeční masáže. Upozorňovali i na prodejny, které personál nechal nedopatřením otevřené po provozní době, odchytávali zatoulaná zvířata a strhli z hradeb k sobě do bezpečí sebevraha. Mnoho všímavých svědků například pomáhalo zmateným důchodcům, kteří zabloudili v ulicích. "Bez nadsázky by se dalo říci, že každý den potkáváme venku stovky skromných hrdinů," uvedl mluvčí.

Projekt podle strážníků v této podobě končí. Zaznamenané dobré skutky ale zůstanou na webu strážníků. Strážníci také budou nadále dobré skutky veřejnosti zveřejňovat, a to mezi ostatními případy městské policie.