Pod Komorní hůrkou dokončují šachty pro veřejnost

Pod Komorní hůrkou u Františkových Lázní dokončuje stavební firma ražbu šachet, které umožní zpřístupnění podzemí vyhaslé sopky. Šachty kopírující trasy štol, které zde vznikly na popud spisovatele a badatele Johanna Wolfganga Goetha, vedou převážně sopečnou škvárou, řekl vedoucí prací Jiří Fiala.

"Narazili jsme ale i na sopečné pumy, které jsme vytáhli ven a které velmi komplikovaly práci. Byly velké i 180 centimetrů krát metr krát metr," popsal Fiala. Kvůli sopečnému materiálu, který je velmi lehký a hlavně sypký, je nutné štoly ihned vyztužit železnými pláty, jinak by hrozilo jejich zavalení, stejně jako byly zaveleny už Goethovy šachty.

Aby se pracovníci dostali na úroveň původních šachet, bylo nutné vyhloubit nejprve kolmou šachtu, které je nyní hluboká asi 7,7 metru. Od ní vede spojnice ke vstupními portálu, který zůstal jako jediný po původních šachtách. Do budoucna by se mohlo v prodloužení šachet pokračovat.

Obnova šachet, která je součástí projektu Brána do nitra země, je financovaná z přeshraničních česko-německých fondů. Návštěvníci, kterých sem za rok přijde kolem dvaceti tisíc, by se mohli do podzemí dostat podle odhadů asi za rok. Budou si tak moci prohlédnout zbytky jedné z nejmladších sopek na českém území.