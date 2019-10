Podzimní prázdniny a svátek lákají na zahraniční dovolenou

Až o 50 procent vzrostly některým cestovním kancelářím prodeje zájezdů do zahraničí kolem 28. října. Na tento termín připadá státní svátek, na který navazují podzimní prázdniny. Například CK Exim Tours má v tomto termínu téměř vyprodané zájezdy do Egypta, Tuniska a na Kapverdské ostrovy. Zvýšený zájem zaznamenala i cestovní agentura Invia, podle níž značnou část zájemců tvoří rodiny s dětmi. Oblíbeným místem pro podzimní dovolené jsou například i maďarské termální lázně.

"Je to způsobeno tím, že v letošním roce státní svátek 28. října připadl na pondělí, ale v loňském roce to byla neděle. Velký zájem je v současnosti také o euro-víkendové zájezdy do Paříže, Moskvy, Barcelony a Istanbulu," řekl obchodní ředitel CK Exim Tours Petr Kostka.

U CA Invia, která přeprodává zájezdy většiny velkých cestovních kanceláří, je hned po Egyptě v žebříčku prodaných zájezdů Maďarsko, dále lokality v České republice, Spojené arabské emiráty, Slovensko a Tunisko. Více než polovina klientů preferuje podle mluvčí Invia Andrey Řezníčkové jako dopravní prostředek letadlo a ze 45 procent volí služby typu all inclusive ve čtyřhvězdičkových hotelech.

"U zájezdů s termíny v době podzimních prázdnin letos registrujeme 25procentní nárůst prodejů. Čtyřicet procent zájemců o tyto pobyty přitom tvoří rodiny s dětmi," uvedla Řezníčková. Nejvíce se podle ní prodávají zájezdy na osm dní.

U rodin jsou také podle ní oblíbené zájezdy do Eurodisneylandu ve francouzském Marne-la-Vallée, který je zhruba 30 kilometrů od Paříže, anebo výlety do legolandů, které jsou v Evropě tři, nejstarší je v Dánsku. Návštěvu britského legolandu nedaleko Londýna Češi podle Řezníčkové spojují s prohlídkou metropole.