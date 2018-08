Požár nevadí. Yosemitský národní park plánuje otevření

V úterý by měl opět návštěvníkům otevřít své brány Yosemitský národní park v Kalifornii, kde od 13. července zuří lesní požár. Přírodní památka je uzavřena od 25. července a park tak zažívá nejdelší uzavírku od roku 1997, kdy byl dva měsíce nepřístupný kvůli záplavám. V Kalifornii aktuálně hasiči bojují s téměř dvacítkou lesních požárů. Rekordní živel v oblasti přírodní rezervace Mendocino na severu státu má podle posledních informací rozlohu přes 1240 kilometrů čtverečných a je z 60 procent pod kontrolou.

Do Yosemitského národní parku se mají příští týden vrátit návštěvníci, přestože zdejší požár měli v pátek hasiči pod kontrolou z 80 procent. "Návštěvníci parku by měli mít na vědomí, že je zde stále aktivní požár a na silnicích je kouř," řekl mluvčí národního parku Scott Gediman. Oheň sice nezasáhl údolí v srdci rezervace, v odlehlejších částech ale spálil stovky čtverečných kilometrů.

#Yosemite Valley scheduled to reopen Tuesday after #FergusonFire closure. More on @sfchronicle : https://t.co/G0phBRYZuy #fire #wildfire pic.twitter.com/wcVgHw89AB

AP uvedla, že návštěvníci se budou muset připravit na kratší návštěvní hodiny a omezené služby. Vyhlídka Tunnel View a silnice Glacier Point Road zůstanou nepřístupné a vzduch je v jedné z perel americké sítě národních parků stále zamlžený. Výpadek v hlavní turistické sezoně znamená pro Yosemitský park významné finanční ztráty, stejně jako pro okolní komunity.

Stovky kalifornských hasičů v průběhu pátku bojovaly také s šířícím se požárem u jezera Lake Elsinore nedaleko Los Angeles, který se nebezpečně přiblížil k domům stejnojmenného městečka. Plameny rozdmýchávané větrem nabraly na síle ve čtvrtek a již spálily plochu o velikosti 72 kilometrů čtverečných.

"Vypadalo to jako tornádo. Plameny se točily a točily. Říkala jsem si, že není možné, aby můj dům zachránili, ale nějak to dokázali," řekla AP 59letá Shannon Hicksová, která zůstala doma v Lake Elsinore navzdory evakuačnímu rozkazu. Ze založení ohně u jejího městečka byl obviněn 51letý muž, který měl údajně dlouhá léta spory se sousedy a minulý týden poslal náčelníkovi místních dobrovolných hasičů e-mail, v němž vyhrožoval, že "tohle místo bude hořet".

U největšího požáru v historii Kalifornie, který zuří severně od San Francisca v přírodní rezervaci Mendocino, úřady příčinu stále neurčily. Dva požáry, které vypukly 27. července nedaleko od sebe a jsou brány jako jeden jev, už zachvátily území o ploše kolem 1242 kilometrů čtverečných. Podle posledního hlášení kalifornského úřadu pro lesnictví a boj proti požárům na jejich uhašení pracuje přes 3800 lidí. Úřad předpokládá, že živel se podaří plně dostat pod kontrolu na začátku září.

Updates: Yosemite Valley to reopen Tuesday morning, Mariposa Grove of Giant Sequoias on Monday morning, after firefighters make major progress on #FergusonFire -- now 80% contained https://t.co/y6yBZbbYdi #Yosemite #CaliforniaWildfires pic.twitter.com/3I7hyDbEKG