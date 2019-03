Pozor, restart! Jedinečná konference opět láká na zvučná jména.

Inspirace, životní zkušenosti známých a zajímavých lidí, nevšední příběhy. Netradiční a nesmírně oblíbená konference nazvaná Restart myšlení míří už do šestého vydání. Celodenní akce zakončená after party se koná ve čtvrtek 6. června a pořadatelé ji letos umístili do Vnitroblocku v Tusarově ulici v pražských Holešovicích. Mezi zajímavými řečníky budou i letos lákavá jména: Elena Gorolová, Jiří Tlustý, Mirka Čejková nebo Jakub Szantó. Více informací naleznete na www.restartmysleni.cz.

Inspirace a osobní rozvoj - to je hlavní motto jedné z nejpopulárnějších českých konferencí. Máte pocit, že jste se ve svém životě tak trochu zasekli? Že byste potřebovali postrčit kupředu nebo novým směrem? Že by se vám hodil malý osobní restart? Inspiraci pro něj můžete načerpat právě na této konferenci plné otevřených příběhů a přiznání, na níž vystoupí celá plejáda hostů, kteří rozhodně mají co říct.

Kdo se podělí o svůj příběh?

Romská aktivistka Elena Gorolová, kterou stanice BBC zařadila mezi stovku nejinspirativnějších žen loňského roku, se věnuje dětem z ohrožených rodin a dětských domovů nebo ženské sterilizaci. Kariéru bývalého hokejisty NHL Jiřího Tlustého zabrzdily vleklé zdravotní obtíže, a tak se pustil do podnikání. Dnes radí svým klientům se zdravou výživou a prodává doplňky stravy.

Válečný zpravodaj, televizní reportér a milovník Orientu Jakub Szantó prozradí, jak si ve všech těch válečných konfliktech, revolucích, občanských válkách a převratech zachovat zdravou duši. Zakladatel serveru MladýPodnikatel.cz, člen vedení neziskovky Radost dětem a jeden z výběru 30pod30 magazínu Forbes Jiří Rostecký bude vyprávět o tom, jak ho napřed nebavilo vlastní podnikání a jak se potom našel v inspirování jiných, v přednášení na školách a pomáhání potřebným.

Malíř a biolog Jan Dungel už tři dekády maluje přírodu v tropické Jižní Americe, pobýval v Amazonii, pod zasněženými vrcholky And či v bažinách na jejich úpatí. A až právě tam objevil vlastní duši a našel propojení umění s vědou. Tomáš Šebek pracoval jako chirurg a zároveň jako tiskový mluvčí nemocnice, s Lékaři bez hranic byl na Haiti, v Afghánistánu nebo Súdánu. Zároveň podniká s telemedicínským projektem zaměřeným na lékařské poradenství.

Stand-up vystoupení i party

"Jelikož víme, že k osobnímu restartu je potřeba nejen odhodlání a pevná vůle, ale často i nějaký ten finanční obnos navíc, věnujeme z každé prodané vstupenky 300 korun na konto obecně prospěšné společnosti Asistence. Ta poskytuje sociální služby přibližně 250 lidem s tělesným a kombinovaným postižením ročně. Jsem přesvědčená, že i letos přispějeme zajímavými penězi. Každopádně nás čeká nezapomenutelný den nabitý emocemi a zajímavými příběhy," doplňuje manažerka konference Anna Kaldararová.

O konferenci bývá tradičně obrovský zájem a po vstupenkách se velice rychle zapráší. Registrovat se můžete na webu konference už teď. Když to stihnete do 9. května, zaplatíte za vstupenku 3000 korun bez DPH, později se částka zvedá na 4000 korun. V ceně je kompletní přednáškový program, občerstvení, závěrečné komediální stand-up vystoupení i večerní party.

"Na Restartu myšlení mě baví jednak ta neuvěřitelná rozmanitost přednášejících a pestrá mozaika jejich životních příběhů, zároveň ale také to, že konference nemá předem daná témata, a je tak zcela na řečnících, o co se s publikem podělí. Posluchači navíc přímo během přednášek na vyprávěný příběh reagují a nezřídka naše hosty nasměrují úplně jinam, než původně zamýšleli. A právě v tom je akce jedinečná," popisuje Michal Kříž z pořádající agentury DARK SIDE.