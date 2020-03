Proč jíst pravidelně lžičku medu?

Věděli jste, že je med významným antioxidantem a životabudičem? Jedna kávová lžička denně působí blahodárně na celý lidský organismus. V České republice je ale spotřeba medu o mnoho nižší, než by měla být. Za rok totiž průměrný Čech spotřebuje 0,9 kilogramů. To je 2,4 gramů za den, přitom jedna lžička obsahuje 18 gramů medu. Připomeňme si proto důvody, proč je med tak důležitý pro naše zdraví.

Posiluje srdce

Výzkumy ukazují, že antioxidanty obsažené v medu mohou zabránit zúžení tepen. V závislosti na místě výskytu může zúžení způsobit srdeční selhání, cévní problémy nebo bolesti hlavy. Vypít sklenici "živé" vody s několika lžičkami medu působí vůči tomu preventivně.

Zrychluje metabolismus

Koho by napadlo, že zrovna sladký med prospívá k úbytku tělesné hmotnosti. Ale je to tak! Pokud sledujete svou váhu, lékaři doporučují vyloučit všechny sladkosti na bázi cukru, ale med určitě ne. Je to proto, že cukr přítomný v medu má jiné složení. Zrychluje tak metabolismus, což je pro snížení hmotnosti nezbytné. Slazení medem se tedy nemusíte při boji s nadbytečnými kily bát.

Vylepšuje paměť

Med je kromě jiného výborným bojovníkem se stresem, obnovuje buněčný systém a také zlepšuje paměť. To je dobrá zpráva především pro ty, kteří se svojí vlastní pamětí občas trochu bojují. Vápník, který med obsahuje je snadno vstřebáván mozkem, a díky tomu lépe funguje. "Tmavý medovicový med nebo med lesní, který se skládá z medovicového a květového, je vhodný spíše pro starší, protože je bohatý na minerální látky, jako je vápník, draslík, hořčík, železo, které jsou pro tělo blahodárné. Má také výraznější a intenzivnější chuť, kterou starší lépe ocení," říká Milan Špaček z firmy Medokomerc, která tyto medy dělá.

Snižuje hladinu cholesterolu

Lidé s vyšším cholesterolem by si měli med pravidelně dopřávat určitě. Neobsahuje totiž cholesterol. Jeho složky a vitamíny naopak přispívají ke snižování jeho hladiny. Denní konzumace medu má příznivý vliv na množství antioxidačních látek v těle, které jsou v boji proti cholesterolu velmi úspěšné.

Čistí zvenku i zevnitř

Med je vynikající antioxidant, což znamená, že jeho pravidelná konzumace vyčistí vaše tělo od různých toxinů. Med je silné antiseptikum, takže pomocí jedné lžičky medu denně dokážete předcházet různým onemocněním spojeným s trávicím traktem. Kromě toho při průchodu žaludkem med rozloží zárodky a vyléčí malé rány na sliznici. A když budou vaše střeva zdravá, účinek medu se podepíše i na vaší tělesné schránce. Toxiny se z vás vyplaví a vy budete mít pleť jako miminko.

Podporuje kvalitní spánek

Med dokáže uklidnit nervy a udržet psychiku v klidu. Obsahuje glukózu, která se rychle vstřebává do krve, a tak podporuje relaxaci a zmírnění psychických problémů. Ty dokážou občas velmi nepříjemně zasáhnout i do spánkového režimu. Díky medu se ale nespavosti nemusíte bát. Hormon melatonin, který se vytvoří díky inzulinu, jehož hladinu med v krvi zvyšuje, budete spát, jakoby vás do vody hodil.