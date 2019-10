"Pusťte mě ven," ozvalo se z hrobu. Muž šokoval truchlící

Pohřby patří mezi ty nejsmutnější zážitky, jakými si člověk v životě může projít - pokud se tedy na poslední cestu nechystá celoživotní vtipálek, kterému ani smrt nezabrání si naposledy vystřelit z vlastní rodiny.

Přesně to byl případ Shaye Bradleyho z Kilnamanaghu jižně od Dublinu, o němž informoval místní tisk. Když jeho rakev klesala do hrobu a začaly hrát dudy, tajně se spustila také předem nachystaná nahrávka. A šokovaní truchlící uslyšeli Shayův hlas. "Haló? Haló? Pusťte mě ven, je tady zatracená tma!"

Slzy pozůstalých se rychle změnily v smích, když nahrávka pokračovala klepáním na dřevěnou rakev.

"Můj táta byl celý život vtipálek a jeho poslední přání bylo nás naposledy rozesmát. A povedlo se mu to ve chvíli, kdy jsme to všichni nejvíc potřebovali," napsala na facebook jeho dcera Andrea Bradleyová. "Potěšilo by ho, kdyby věděl, kolik lidí rozesmál. Měl úžasnou povahu," dodala.