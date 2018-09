Řezbář dokončil miniaturu Lorety Rumburk. Práce trvala dva roky

Po dvou letech intenzivní práce dokončil řezbář Jiří Cobl miniaturu Lorety Rumburk. Barokní klenot severních Čech vytvořil z lipového dřeva, nechybějí nejmenší detaily. Zatímco skutečná kaple má pouze jednu střechu, miniatura má dvě. Valbovou střechu lze z pláště odejmout a nahradit ji původní plochou se 16 sochami, kterou kaple měla zhruba sto let. Práce na díle nekončí, řezbář chce vytvořit i vnitřní část stavby.

Památka je spojena s dílem architekta Johanna Lucase Hildebrandta a sochaře Franze Bienera. K vytvoření její miniatury se Cobl dostal přes svůj koníček. "Pracuji léta na pohyblivém betlému, v němž zpracovávám rumburské náměty. Chybět tedy nesměla loreta. Ale jak jsem ji dělal, tak se mi tak zalíbila a byla najednou tak výjimečná, že jsem se rozhodl ji umístit zvlášť," řekl Cobl.

Nejprve vyráběl řezbář loretu tak, jak vypadá nyní. "Plášť i se střechou jsem kompletně dělal jeden a půl roku, bylo to 2 tisíce hodin práce. Potom jsem se rozhodl vyrobit původní střechu," uvedl Cobl. Plochou střechu se 16 sochami měla loreta zhruba sto let. Kolem roku 1808 byly sochy kvůli havarijnímu stavu sneseny. Některé se zachovaly a jsou v areálu kaple, a to včetně čtyř piniových šišek, část soch nenávratně zmizela.

Nejtěžší bylo podle řezbáře na díle všechno. "Když jsem na něm začal pracovat, nedocenil jsem, jak precizní umění mistrů to je. Díky vstřícnému přístupu správce památky jsem mohl kdykoliv přijít a měřit, fotit a tvořit," uvedl řezbář, který by prý mohl mít následovníka. "Vnuk Filípek už také dlátko do ruky vzal a byl bych rád, pokud by v mé práci pokračoval," podotkl Cobl.

Práce na miniatuře v měřítku 1:35 nekončí. "Teď se vracím k betlému, který je hotov ze sedmdesáti procent. Pak se pustím do interiéru kaple. Chtěl bych vytvořit i točité schodiště ve vnitřním plášti," uvedl Cobl, jenž ponechal dílo v přírodní barvě dřeva, natřeno je lazurou v barvě dubu a ošetřeno voskem. Miniaturu si mohou zájemci prohlédnout při zahájení adventu v Rumburku 1. prosince a ve vánočním období při prohlídkách pohyblivého betlému v rodinném domě Cobla.

Loretánská kaple je zvláštní typ kaple stylově napodobující Svatou chýši v Loretu, legendární obydlí Panny Marie. Loreta v Rumburku patří svou reliéfní a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější v Česku, je významným mariánským poutním místem. Roku 1964 byla prohlášena za kulturní památku. Je ve správě Římskokatolické farnosti - děkanství Rumburk.