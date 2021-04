Rok on-line výuky: učitelé jsou si jistější, nebojí se zkoušet nové věci

V současné situaci věnují učitelé nejvíce času přípravě výuky, poskytování zpětné vazby žákům a svému dalšímu vzdělávání. Na jednu vyučovací hodinu se nejčastěji připravují do 60 minut. Vyplývá to z bleskového průzkumu projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO), který patří pod Národní pedagogický institut (NPI) a na jehož financování se podílí EU. Do průzkumu se zapojilo 226 učitelů.

Časově nejnáročnější je podle učitelů příprava výuky. Více než třetina stráví nad přípravou jedné vyučovací hodiny přibližně 20-45 minut, pro téměř 40 % respondentů je to zhruba 60 minut. Výuce samotné patří z hlediska časové náročnosti až čtvrtá příčka. Více času věnují učitelé opravování úkolů a poskytování zpětné vazby a také sebevzdělávání.

"Významná pozice dalšího profesního vzdělání je logická. On-line výuka byla pro učitele něco nového, naprosto neprobádané území," říká Jiří Nekola, hlavní projektový manažer SYPO, a dodává: "Zatímco loni na jaře někteří tak trochu vyčkávali, co se stane, a mnohdy si vystačili jen s e-maily, velmi záhy pochopili, že dlouhodobě se výuka bez digitální techniky a nejrůznějších on-line nástrojů prostě neobejde." K profesnímu rozvoji pedagogů přispívají webináře, on-line kurzy a workshopy, volně přístupné aplikace nebo sdílení zkušeností s kolegy v metodických kabinetech.

On-line výuka loni a letos

Z průzkumu vyplývá, že učitelé jsou si letos s výukou jistější, vycházejí ze svých osobních zkušeností z uplynulého roku a nebojí se zkoušet nové metody. Využívají více synchronní výuku, nastavili v ní systém a pevná pravidla. Poznali možnosti, výhody a nevýhody různých metod a aplikací pro výuku, její plánování i procvičování učiva. "Učitelé jsou ochotni sdílet materiály, vzájemně se inspirují, scházejí se například v metodických kabinetech i s kolegy z jiných škol," říká Nekola a shrnuje: "Nastala také poměrně zajímavá situace, kdy se vyučující mnohdy učili od svých žáků, případně starší pedagogové od mladších."

Podle názorů respondentů jsou školy lépe materiálně vybavené, došlo k výraznému zlepšení digitálních dovedností pedagogů a výuka může být pestřejší. Mnozí však vnímají také velkou náročnost spojenou s on-line výukou, problémy s klesající motivací a soustředěností žáků i obavu, že neproberou naplánované učivo.