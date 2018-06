Rozšířená realita ozvláštní prohlídku špilberských kasemat

Prohlídku špilberských kasemat si mohou zájemci zpestřit novou hrou s prvky rozšířené reality. Program pro tablety umožní návštěvníkům setkat se skrze obrazovky například s baronem Trenckem, kterého na Špilberku věznili, či stavitelem kasemat Rochepinem. Hra Příběhy z kasemat se otevře veřejnosti v úterý.

Prohlídka je vhodná pro skupiny od tří do pěti lidí. "Ideální je skupinka tří lidí, jednotlivec si to příliš neužije," uvedla koordinátorka projektu Martina Šmídtová z Muzea města Brna.

Pro jednotlivce prohlídka s tabletem stojí 120 korun, což je jen o 30 korun více než u obvyklé prohlídky. Skupinová vstupenka stojí 100 korun na osobu. Ve skupině musí být alespoň jeden dospělý, který odevzdá zálohu 500 korun na tablet v hotovosti.

Prohlídku tvoří sedm stanovišť. Návštěvníky na nich čekají úkoly, ale i zajímavá videa s užitečnými informacemi a možnost prohlédnout si v rozšířené realitě na tabletu kasematy v podobě, jakou měly v 18. století. Obtížnost úkolů není podle autorů vysoká a za úspěšné splnění mohou návštěvníci získat virtuální tolary.

Pokud by si lidé nevěděli s úkoly rady, mohou za ztrátu jednoho tolaru získat nápovědu, anebo úkol zcela vynechat.

Na každém stanovišti se návštěvníci seznámí s jedním vězněm a jeho skutečným osudem. Podmínky v kasematech byly velmi tvrdé, vězni tam přežívali většinou několik měsíců.

Šmídtová nedoporučuje návštěvu s malými dětmi. "Na stránkách uvádíme, že je možná návštěva dětí od 12 let v doprovodu dospělého, ale pro děti není příliš vhodná," uvedla Šmídtová.

Kasematy původně po dostavbě v 18. století sloužily jako útočiště a sklad pro vojáky v případě obléhání. V roce 1783 ale špilberské kasematy nechal císař Josef II. využívat jako vězení pro nejtěžší a nejnebezpečnější zločince. Vězením byly až do počátku 30. let 19. století, kdy se vězení přeneslo do nadzemní části hradu. Za druhé světové války v nich hledala úkryt i německá armáda.