Roztátý ledovec dostane pamětní desku

Nová pamětní deska bude na Islandu připomínat první ledovec, který zmizel v důsledku oteplování planety. Okjökull, který ještě před sto lety pokrýval území o rozloze 15 čtverečních kilometrů, ztratil status ledovce již v roce 2014, informovala agentura Reuters.

"Bude to první památník na světě, který bude připomínat ledovec, jenž zanikl v důsledku klimatických změn," uvedla Cymene Howeová, která v loňské roce o ledovci Ok natočila dokument. "Doufáme, že upozorníme na to, o co Země přichází, když tají ledovce," dodala.

Pamětní deska, na které je nápis v islandštině a angličtině, nese název "Dopis do budoucnosti". "Ok je prvním islandským ledovcem, který o status ledovce přišel. Očekává se, že v následujících dvou stech letech stejný osud postihne všechny naše ledovce," stojí na plaketě. "Smyslem tohoto památníku je uznat, že víme, co se děje a co je třeba dělat. Jen vy víte, jestli jsme to udělali," budou si moci od 18. srpna přečíst návštěvníci na desce u místa, kde se kdysi rozprostíral Okjökull.

Na plaketě je rovněž údaj 415 ppm (částic na milion) CO2, který odkazuje na rekordní množství oxidu uhličitého v atmosféře naměřené v květnu letošního roku.

Island, přezdívaný Země ledu a ohně, nepřichází kvůli změnám klimatu jen o své ledovce. Očekává se totiž, že bude postupně ustávat i aktivita místních sopek, neboť tání ledovců snižuje tlak na vulkanický systém.