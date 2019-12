"Santa" vykradl banku, peníze pak rozhazoval na ulici

Americká policie v pondělí zadržela muže s bílým plnovousem, který ve městě Colorado Springs vyloupil banku. Peníze si ale nenechal pro sebe - bankovky rozhazoval mezi lidi na ulici a volal při tom Veselé Vánoce. Informovala o tom agentura Reuters. O kolik peněz lupič banku připravil, policie neuvedla. Část jich sice lidé na ulici posbírali a vrátili, stále ale chybějí tisíce dolarů.

Pětašedesátiletý David Wayne Oliver podle policie hrozil ve finančním ústavu Academy Bank ve městě Colorado Springs, že použije zbraň, pokud nedostane peníze. S částkou, jejíž výši policie nezveřejnila, následně vyrazil do ulic města a ukradené bankovky rozhazoval kolem sebe.

"Začal házet peníze z pytle a křičel 'Veselé Vánoce'," popsal událost místní televizi jeden ze svědků. Podle něj lidé část bankovek posbírali a vrátili do banky. List The Denver Post ale uvedl, že se do banky nevrátily "tisíce dolarů".

Lupiče zadrželi v nedaleké kavárně, kde podle místní televizní stanice KKTV zjevně čekal na policii. Zbraň se u něj nenašla. Kauci soudce stanovil na 10 tisíc dolarů (230 tisíc korun).

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc



Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE