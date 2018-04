Šlechtična i Stříbrný šíp. České dráhy zahájí turistickou sezonu

České dráhy zahájí turistickou sezonu a při té příležitosti vypraví dva speciální vlaky. Z pražského hlavního nádraží vyrazí nedávno zrekonstruovaný vlak Stříbrný šíp. Vlak pojede do Rosic nad Labem, kde v tamním železničním muzeu začne výstava věnovaná 100 letům moderní železnice. Z Prahy-Braníka pak na tradiční oslavy Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem pojede parní vlak v čele s lokomotivou Šlechtična.

Motorová souprava Stříbrného šípu, který se na železnici vrátí po 60 letech, vyrazí po deváté hodině z Prahy přes Kolín a hlavní nádraží v Pardubicích až do stanice Pardubice-Rosice nad Labem. Pro zájemce z východních Čech dráhy připraví dvě jízdy do Slatiňan a zpět.

Ve vlaku do Brandýsa nad Labem budou zařazeny historické vozy tzv. Rybáky s dřevěnými lavicemi ze 40. let minulého století. Fanoušci tzv. nostalgických vlaků pak mohou zájemci pokračovat vyhlídkovým vlakem přes Neratovice až do Mělníka a zpět. V Brandýse nad Labem se v zámecké zahradě uskuteční slavnostní nástup k Audienci u císaře Karla I. za účasti vojenských jednotek z mnoha evropských států.

V neděli pak ČD nabídnou zájemcům svezení historickým motorákem "Hurvínek" z Pardubického spolku historie železniční dopravy z Pardubic do Slatiňan a zpět.