Slovácké muzeum vystaví národopisné fotografie Josefa Klvani

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti otevře výstavu národopisných fotografií Josefa Klvani nazvanou Krojové eldorádo. Snímky jsou unikátním dokladem toho, jak vypadal kroj na jihovýchodní Moravě koncem 19. století, řekla ve středu kurátorka výstavy Marta Kondrová. Od úmrtí jednoho ze zakladatelů vědecké etnografie, jehož přínos je patrný zejména ve výzkumu lidového oděvu, uplyne v červnu sto let.

"Každý, kdo se kdy zajímal o kroj na Slovácku, ale také o obřadní kulturu, narazil na dílo Josefa Klvani. Jeho fotografie jsou v mnoha oblastech tím úplně nejstarším fotografickým dokladem podoby kroje, nejen na Slovácku. My tady ve výstavě máme i jeho záběry z Hané a Lipenského Záhoří, odkud pocházel jeho rod," uvedla Kondrová. Pro zájemce, kteří chtějí v dnešní době rekonstruovat podobu už zaniklého kroje, jsou podle ní právě Klvaňovy fotografie často jediným odrazovým můstkem.

Na výstavě návštěvníci uvidí více než 50 zvětšených Klvaňových snímků. "Jeho nejstarší fotografie je z jarmarku z Bojkovic z roku 1889. Nejmladší snímky jsou z let 1904 a 1905. Ve výstavě máme i nejstarší záběr Jízdy králů ve Vlčnově z roku 1890," řekla kurátorka. Další autorovy snímky si lidé budou moci prohlédnout díky elektronické prezentaci.

Název výstavy podle Kondrové odkazuje k výroku samotného Klvani, který na konci 80. let 19. století působil v Uherském Hradišti jako gymnaziální profesor. "Okolí města považoval za nesmírně národopisně bohaté. Věnoval se nejenom své práci pedagogické, ale i výzkumům týkajícím se kroje a národopisu. Tato oblast byla velmi zachovalá i co se týče zvyků a obyčejů," doplnila Kondrová.

Součástí výstavy, jejíž vernisáž se uskuteční v hlavní budově muzea ve Smetanových sadech ve čtvrtek od 17 hodin, jsou také dobové nákresy krojů od Klvaňových žáků. Nechybějí ani figuríny oděné do replik mužského kroje z Nivnice a kroje nevěsty z Mařatic, které jsou dnes místní částí Uherského Hradiště. Výstava vznikla ve spolupráci Slováckého muzea a Moravského zemského muzea v Brně. Její hlavní autorkou a iniciátorkou je etnografka Helena Beránková. V nejbližších dnech by měla vyjít její publikace, která mapuje Klvaňovo dílo a život. Výstava potrvá do konce června.