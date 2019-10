Sověti znovu obsadili letiště v Ralsku. Akce se povedla

Na bývalém vojenském letišti Hradčany v Ralsku na Českolipsku se v sobotu znovu bojovalo. Výbuchy granátů a střelba zněly do daleka. Ukázky nejen z obsazení letiště sovětskou armádou v roce 1968, ale také z první a druhé světové války přilákaly do bývalého vojenského prostoru stovky lidí. Ukázky byly součástí akce, jíž si Ralsko a celý region připomněly 30 let svobody. Je jednou z prvních v Libereckém kraji k výročí sametové revoluce.

"Je to venkovní akce a 17. listopadu bychom tady zmrzli. Dneska máme krásné slunečné počasí, teploty jarní, a hlavně to, jak je složen program, vyžaduje větší plochu, než je nějaká hala," řekl Lukáš Wimětal, předseda spolku Naše Ralsko, který byl hlavním organizátorem. Na ploše dnes mohli lidé vidět zbraně i zhruba 50 kusů vojenské techniky z první a druhé světové války a také moderní zbraně. Nechyběla ani vojenská letadla, která jim létala nad hlavami.

Do bitev se v sobotu zapojily více než dvě stovky příznivců vojenské historie v dobových uniformách. Z Děčína přijel do Ralska třeba Jan Masojídek se svým lehkým obojživelným terénním vozem, který pro německou armádu vyráběl Volkswagen. Jezdit umí po souši i ve vodě. "Na vodě se chová jako motorový člun," poznamenal Masojídek, který tak pokračuje v hobby svého otce. Obojživelníka od něj dostal k pětadvacátým narozeninám, pomáhal ho i renovovat. "Je to náročné, protože originální náhradní díly jsou dneska nedostupné," dodal.

Na straně Německa dnes bojoval i Alexandr Osička v uniformě horských myslivců z jednotek SS. Na ploše rozbil se svými spolubojovníky ležení, kde nechyběly zbraně jako třeba kulomet MG 42, který budil za druhé světové války oprávněnou hrůzu. "Máme tu i minomet, pancéřovou pěst, různé pušky a munici, ale támhle vzadu třeba i polní telefon. Je to kvůli lidem, aby viděli, jak takové vojenské ležení vypadalo," vyjmenoval Osička, který se o vojenskou historii zajímá od svých osmi let.

Prostor Ralsko o rozloze 250 kilometrů čtverečních využívala sovětská armáda do počátku 90. let minulého století. K vojenským účelům ale sloužil už v první polovině minulého století. Postupně se tam v letech 1938 až 1991 vystřídaly německá, československá a sovětská armáda. Liberecký kraj převzal část prostoru od státu v roce 2007, v posledních letech postupně demoluje ruiny, které tu po sovětské armádě zbyly.

Na bývalém letišti se dnes jen nebojovalo. V programu se představily kapely jako Ladybirds, Sebastian, Big'O'Band Marka Ottla, Michal Prokop & Framus five nebo Fleret. Nechyběly vzpomínky pamětníků a debata.