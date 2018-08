Svatba u skály či na lodi? V Praze si volí i oddávajícího

Svatební obřady pod širým nebem, třeba v zahradách či na lodích, si objednávají snoubenci v některých městských částech Prahy. Své ano si ale nadále říkají i na tradičních místech, jako jsou obřadní síně a kaple. Vyplývá to z vyjádření pracovníků radnic.

Každý týden od dubna do září oddávají venku v Praze 7. Snoubenci si vybírají například areál trojské botanické zahrady, zoologickou zahradu nebo Stromovku. V Praze 3 je v létě oblíbená Rajská zahrada a v páté městské části Kinského zahrada. V Praze 12, kde je v létě zhruba každý druhý obřad venku, si ženich a nevěsta často vybírají zrestaurovaný Viniční domek, který obklopují vinice. V Praze 1 pořádají snoubenci s oblibou svatbu na lodi.

Obřady pod širým nebem preferují snoubenci i v Praze 2, kde je oblíbeným místem Viniční altán v Havlíčkových sadech. "Dalšími oblíbenými místy jsou park na Vyšehradě, v zimních měsících Staré purkrabství na Vyšehradě," uvedla mluvčí Prahy 2 Martina Klapalová. Naopak malý zájem je o venkovní obřady v Praze 9 a 11.

V centru metropole je častým místem svatebních obřadů Klementinum nebo Petřín, v Praze 5 kaple Sacre-Coeur, Trojanův mlýn v Praze 6, Národní technické muzeum v Praze 7 nebo žižkovská vysílací věž ve třetí městské části.

Snoubenci občas projeví zájem i o netradiční místa. "Zcela výjimečně žádají o uzavření manželství na netradičním místě hlavně v souvislosti s jejich zájmy a koníčky, například ve sportovní hale," uvedl místostarosta Prahy 9 Adam Vážanský. V Praze 4 například oddávali na Branické skále, v osmé městské části se zase snoubenci nechali oddat pod koulí libeňského plynojemu a v Praze 12 na letišti Točná.

Někde jsou oblíbené klasické obřadní místnosti městské části, například v nuselské radnici Prahy 4, v Chodovské tvrzi v Praze 11 a v obřadních síních Prahy 12 a Prahy 13. V poslední době v sedmé části zaznamenali zájem přímo i o kancelář matriky. "Toho využívají snoubenci, kteří preferují rychlý sňatek bez obřadu přímo v budově úřadu," uvedl mluvčí radnice Martin Vokuš.

Nejvíce sňatků se v Praze uzavírá v období od června do konce srpna. V Praze 7 evidují nemalý zájem o svatby od března do května. "Navzdory pověrám se oddává i v květnu," naráží Marcela Konrádová z radnice Prahy 8 na pověru "Svatba v máji, do roka máry". V Praze 9 patří mezi nejoblíbenější měsíce červen a prosinec.

V městských částech mají většinou oprávnění oddávat všichni zastupitelé městské části a pověření zastupitelé hlavního města Prahy. Někteří snoubenci projeví zájem o konkrétního oddávajícího, například v Praze 1 někteří preferují zastupitele a hudebního skladatele Zdeňka Bartáka (TOP 09), v Praze 7 starostu a poslance Jana Čižinského (Praha Sobě).

Nejvíce sňatků bylo od začátku roku uzavřeno v centru metropole, tedy v Praze 1. Tam měli zhruba 1300 svateb. Celkem 275 sňatků uzavřeli lidé v Praze 6, přes 100 svateb bylo také v Praze 4 nebo v Praze 5. Zatímco v Praze 1 až 7 tvoří čtvrtinu obřadů církevní, v Praze 9, 11 až 13 je církevní obřad každý patnáctý. Ostatní obřady jsou občanské.