Svatovavřinecké hody nabídnou rytířské turnaje i jarmark

Rytířské turnaje, jarmark, výstavu obrazů Kristiana Kodeta, komentovanou prohlídku města a koncerty nabídne program letošních srpnových Svatovavřineckých hodů v Přerově. Konat se budou tradičně na sv. Vavřince, jemuž je zasvěcen hlavní přerovský kostel v Kratochvílově ulici, a to od pátku 9. do neděle 11. srpna. Doprovodný program však začíná již v úterý a to čtyřdenním promítáním Kinematografu bratří Čadíků, informovala vedoucí Galerie města Přerova Lada Galová.

Kinematograf bude promítat české filmy na náměstí TGM vždy ve 21.30, vstup je zdarma. Předzvěstí hodů bude také otevření putovní výstavy zvelebených míst republiky. "Expozice Má vlast cestami proměn bude instalována na náměstí TGM, kde si ji od 5. do 11. srpna mohou prohlédnout návštěvníci hodových koncertů," uvedl ředitel pořádajících Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček.

Oslavy začnou v pátek 9. srpna koncertem přerovské kapely Re-Vox, vystoupením Jakuba Děkana a skupiny 05 a Radeček. V Galerii města Přerova bude otevřena výstava obrazů a grafických tisků Kristiana Kodeta.

Program bude pokračovat v sobotu dopoledne vystoupením Academic Jazz Bandu a Horňácké cimbálové muziky Petra Mičky. Chybět nebude ani koncert a Kamelotu Romana Horkého. Sobotní večer bude zasvěcen historii. Návštěvníky čeká rytířský turnaj v podání šermířské skupiny Markus M a společnosti Anima Historica. "Po něm bude následovat vystoupení hudební skupiny Happy To Meet, která se zaměřuje na vlastní tvorbu v keltském duchu," uvedla Renata Tšponová z pořádající agentury.

V neděli zahraje na náměstí TGM cimbálová muzika Primáš a vyjde historický průvod. V kostele bude hodová mše. Program se poté přesune na Horní náměstí, kde si Přerované užijí jarmarečního veselí, chybět nebude pouliční divadlo Tilia z Hranic, šerm či kejklíři a provazochodkyně. "Ze Slovinska za námi opět do Přerova zavítá i knihtiskař Janez Rozman a písmomalířka Marica Gregorin," doplnila Tšponová.

Svatovavřinecké hody poté v Přerově zakončí na náměstí TGM v 18.30 koncert zpěváka Davida Kollera, doplnili pořadatelé. Podrobný program hodů je na stránkách.