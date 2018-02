Tatra opraví legendární Slovenskou strelu, potrvá to dva roky

Zhruba dva roky by měla trvat rekonstrukce historického železničního motorového vozu M 290.0 zvaného Slovenská strela, který dá za téměř 120 milionů korun opravit kopřivnická automobilka Tatra Trucks. Po opravě bude vůz vyrobený v roce 1936 v Tatře stát ve speciálním proskleném depu a bude jedním z lákadel nového muzea automobilů, které chce v bývalé tatrovácké slévárně vybudovat Moravskoslezský kraj.

Téměř 80 miliony na renovaci přispějí evropské dotace, symbolický šek v pondělí v Kopřivnici zástupcům automobilky předala ministryně pro místní rozvoj v demisi Klára Dostálová (za ANO).

Tatra může v nejbližší době zahájit výběrové řízení na firmu, která legendární vůz zrenovuje. Nyní Slovenská strela stojí venku před muzeem Tatry a dlouhá léta chátrá. "Dneska, když se na ni podíváte, tak je statická a škaredá. Věříme, že bude dynamická a bude znovu jezdit a bude krásná a bude přinášet radost dalším a bude opravdu důkazem toho, jak unikátní vůz to byl. Věříme, že zase bude funkční a plně provozuschopná," řekl generální ředitel Tatry Radek Strouhal.

Ředitel Technického muzea Tatra Jan Jurkovič řekl, že vůz by měl být po technické stránce renovován do podoby, v jaké jezdil po roce 1936. "Předpokládá se, že se to renovuje do pojízdného stavu, to znamená v podstatě do opravdu původního stavu, který bude způsobilý na provoz i po veřejných kolejích. Samozřejmě jsou už nové předpisy, ale ta elektronika, která je nezbytná dneska k provozu, ta se tam prostě dodá jenom pro, řekněme, určitou konkrétní jízdu jako přenosná," řekl Jurkovič.

Depo, v němž bude vůz stát, bude prosklené, tak aby byl vidět i podvozek. "Z druhé strany bude imitace nádraží. Je tam i prostor pro to, aby Slovenská strela mohla vyjíždět před toto depo, plus zamýšlíme to, že bychom dělali jednou za čas nějaké projížďky pro fanoušky," řekl Strouhal.

Praha-Bratislava za 4 hodiny 50 minut

Jurkovič řekl, že stav vozu je opravdu tristní. Kompletně nové se budou muset vyrobit například sedačky. "Obrovskou výhodou při renovaci bude, že je plně zachovalá technická dokumentace. Čili restaurátoři mají podle čeho postupovat, proto si myslíme, že to opravdu zvládnou v horizontu těch dvou let," řekl ředitel muzea. Vnitřní prostory vozu se ale kvůli obavám z poškození budou lidem otevírat spíše jen při výjimečnějších událostech.

Slovenská strela je jedinou movitou památkou v Moravskoslezském kraji. Motorový vůz vyrobený v Tatře byl uveden do provozu 13. července 1936. Byl nasazený na trati Praha - Bratislava, i proto dostal pojmenování Slovenská strela. Jezdil s jedinou zastávkou v Brně a byl to tehdy nejrychlejší spoj, který jezdil po československých kolejích. Trasu urazil za čtyři hodiny a 50 minut.

Po začátku druhé světové války byla Slovenská strela odstavena kvůli nedostatku pohonných hmot. Po válce ještě vůz chvíli jezdil hlavně jako ministerský nebo vládní vlak, vozil i představitele Československa na procesy do Norimberku. Jezdil ještě v 50. letech, pak byl vyřazen. Vlaky Slovenská strela byly vyrobeny dva. Jeden později vyhořel a druhý se dostal v roce 1960 do kopřivnického muzea. Dlouhá desetiletí je jedním ze symbolů města.