Telč slavila výročí železnice. Nádraží navštívily vzácné exponáty

Historické železniční vagony tažené parní lokomotivou nebo drezína vyrobená v roce 1947 byly lákadly sobotní slavnosti, která v Telči na Jihlavsku připomněla 120. výročí zprovoznění trati Telč - Kostelec u Jihlavy a 115. výročí trati z Telče do rakouského Schwarzenau. Příznivci železniční techniky mohli jet parním vlakem a vidět i současné stroje včetně sněžné frézy. Do Telče ji zapůjčila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) Havlíčkův Brod. V ostrém provozu už poslední čtyři roky nebyla, řekl Milan Drahokoupil, který pro SŽDC pracuje. Stroje budou na nádraží i v neděli.

Drahokoupil obsluhuje i sněžnou frézu, v Telči měl v sobotu ale na starosti historickou drezínu, kterou k vyjížďkám využívaly především děti. Zařízení vážící 1300 kg může po kolejích jet až šedesátikilometrovou rychlostí.

V železničním depu, které spravuje Společnost telčské místní dráhy (STMD), byla výstava dobových fotografií. Některé zachycovaly dokončovací práce na nádražích v roce 1898, jiné pořídil fotograf jako doklad výjimečných událostí. Jednou z nich byla pro místní doprava neopracované kašny z žuly z nedalekého Mrákotína na Pražský hrad v roce 1924.

Předseda STMD Jan Vyhlídal upozornil na to, že výstava je součástí muzejní expozice přístupné po domluvě celoročně. Mimořádná ale byla přítomnost lokomotiv zapůjčených od různých vlastníků. Některé do Telče dorazily už ve středu, jiné až v sobotu, řekl Vyhlídal. Diváci si je budou moci prohlédnout i v neděli. Historickou drezínu do Telče dopravili hasiči. "Byla by schopná sem dojet, ale nevybavuje železniční přejezdy, to znamená, že není schopná spustit na nich signalizaci," vysvětlil Drahokoupil.

Muzejní expozice je umístěná v budově z roku 1975, která stojí na základech původní lokomotivní remízy z roku 1898. Částečně je umístěná také v sousední dřevěné budově z roku 2013. V roce 2002 obdržela STMD Cenu města Telče za dlouholetou propagaci a dokumentaci historie místní železniční tratě a za organizování jízd historických parních vlaků.