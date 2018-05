Titova jachta "dostane nový život". Stane se z ní muzeum

Desítky let pokrýval její trup rez, kdysi luxusní salony jsou zpustošené, někdejší výkonné motory trvale ztichly. Navzdory všem překážkám má ale jachta, která kdysi patřila jugoslávskému vůdci Josipu Brozovi Titovi, dostat nový život. Kdysi impozantní loď, která hostila filmové hvězdy a světové vůdce, se změní na plovoucí muzeum, napsala v pondělí agentura AP.

Loď, nazvaná Galeb (Racek), kotví v jadranském přístavu Rijeka na severu Chorvatska. Po pohnuté historii, včetně dvou potopení od spuštění na vodu v roce 1938, měla skončit ve starém železe. Ale městské úřady v Rijece, kterou si Evropská unie vybrala za Evropské hlavní město kultury v roce 2020, se ji rozhodly zrenovovat za 5,4 milionu eur (asi 139 milionů Kč).

"Galeb je loď s velmi zajímavou a bouřlivou historií," říká starosta Vojko Obersnel. "Samozřejmě nejzajímavější část této historie se odehrála v době, kdy patřila prezidentovi Titovi."

Rozhodnutí zachránit loď rozzlobilo chorvatské nacionalisty. Ti vyčítají Titovi autokratické vládnutí od konce války do jeho smrti v roce 1980 i začlenění Chorvatska do federace šesti republik tvořících Jugoslávii. Loď se stala symbolem Titova života v luxusu a Titovi kritici v Chorvatsku by si přáli, aby byla zničena.

Ale podle starosty obnova bude pokračovat. "Především je to naše historie a nemůžeme ji změnit. Měli bychom mluvit o dobrých věcech v té době a možná i o některých věcech, které tak dobré nebyly. Ale je to naše historie," říká.

Kdysi luxusní salonky a schodiště jsou plné rozbitého nábytku z 60. let minulého století. Roztrhané koberce a tapety lemují paluby a přepážky. V někdejší privátním apartmá je Titova šatna pro kravaty, boty a slavnostní uniformy prázdná; zůstaly matrace, ale postel je pryč.

Loď postavili v Janově, původně pro přepravu tropického ovoce. Za války ji nacisté používali jako minonosku. Potopilo ji spojenecké bombardování v Rijece na konci války. Po válce byla zrekonstruována a stala se školní lodí jugoslávského námořnictva. Přidáním kajut pak mohla sloužit jako Titovo luxusní obydlí během jeho častých cest. Posádku obvykle tvořilo 200 námořníků, včetně orchestru pro pobavení asi 20 hostů.

Později prezident raději cestoval letecky. Loď se proslavila v roce 1953, kdy se Tito na její palubě plavil do Londýna, kde se setkal s Winstonem Churchillem a královnou Alžbětou II. Tito byl obzvláště nadšený, když na palubě vítal filmové hvězdy Sophii Lorenovou, Elizabeth Taylorovou a Richarda Burtona, který hrál Tita ve válečné epopeji natočené roku 1973 v Jugoslávii.