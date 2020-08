Tradiční longboardový závod se vrací do Benátek nad Jizerou s omezením pro tisíc lidí

Tuto sobotu 8. srpna odstartuje největší longboardový závod v Česku Red Bull Feel the Wheel, který se pojede v boulích a klopenkách bikrosové dráhy v Benátkách nad Jizerou. Účast slíbili olympijská medailistka Eva Samková nebo skejtr Max Habanec. V exhibiční jízdě se divákům ukáže i zpěvák a zkušený longboardista Ben Cristovao.

Nově vylepšená trať v Benátkách nad Jizerou přivítá bezmála 200 odvážných longboardistů. Ti se v osvědčeném konceptu univerzálního sportovce Michala Marošiho pustí ze startovní brány po šesti, aby na dráze plné boulí, skoků a klopených zatáček bojovali o postup do dalších kol.

"Radost mám už jen z toho, že se vůbec jede. Vzhledem k tomu, jak se u nás rušily všechny sportovní akce, máme štěstí, že jsme dostali zelenou a 8. srpna se uvidíme v nejlepší formě," říká organizátor Michal Maroši.

Omezený počet návštěvníků

Vzhledem k okolnostem bude kapacita návštěvníků areálu omezena na 1000 lidí. "Jde o opatření ve prospěch zdraví návštěvníků a to má jasnou přednost. Bez nich by se akce zřejmě nemohla konat vůbec, takže tento krok beru jako rozumný kompromis," říká o regulaci Michal Maroši s tím, že daleko horší by bylo, kdyby se akce musela omezit na pět se osob. Do takového limitu by se totiž vešli jen závodníci s doprovodem. "Radost mám z toho, že registrace pro jezdce je téměř zaplněna," říká Maroši. Mezi závodníky je přihlášena i řada žen včetně olympijské medailistky Eva Samkové, která Red Bull Feel the Wheel v minulosti několikrát vyhrála.

Na konceptu samotného závodu se nic nemění, pořadatelé sázejí na to nejlepší, co se v předchozích letech osvědčilo. Loni si odskočili do areálu v pražských Bohnicích a od té doby dráha v Benátkách prodělala několik úprav, které prospějí i jízdě na prknech s kolečky. "Už teď víme, že závod bude zase o něco náročnější," slibují.

Vstupné zdarma

Areál se otevře už v pátek 7. srpna, aby si závodníci mohli projet trať, pohodlně se zaregistrovat a seznámit se se svými budoucími soupeři. Příchozí můžou využít možnost kempování na přilehlé louce. Během soboty bude fungovat i stánek s longboard zbožím a merchem závodu. Ihned po závodech začne koncert mezinárodní formace CCTV Allstars. Vstupné na závod i na koncert je zdarma.

Originální disciplína Red Bull Feel the Wheel vznikla spojením více sportů, a dává tak šanci prosadit se lidem holdujícím různým žánrům. Na startu se potkávají longboardoví sjezdaři, skateři, snowboardisti, ale i bikrosáci, bikeři a další. Letošní ročník je výjimečný i tím, že jako jeden z mála závodů zůstal v kalendáři, a bude tak vzácným setkáním všech fanoušků extrémních sportů. Michal Maroši slibuje vzrušující podívanou, příjemnou atmosféru a kvalitní gastronomické zázemí.

Více o závodu včetně možnosti se přihlásit na: www.redbull.cz/feelthewheel