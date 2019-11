Trosečnice z Nového Zélandu prý přežila i díky cukrátkům

Turistka z Nového Zélandu strávila dva dny v Egejském moři jako trosečnice v malém gumovém nafukovacím člunu. Pětačtyřicetiletá Kushila Steinová se živila jen hrstkou lízátek a pomohly ji také plastové tašky, které použila, aby se alespoň částečně udržela v teple. Po 37 hodinách ve člunu ji v neděli po intenzivním pátrání zachránila řecká pobřežní stráž, která ji nalezla přibližně sto kilometrů severně od Kréty, uvedla stanice BBC na svém webu.

Matka trosečnice Wendy Steinová řekla novozélandským novinářům, že dceři zřejmě zachránila život skutečnost, že jako zkušená námořnice měla povědomí o přežití na moři. Na hlavu si uvázala červenou tašku a snažila se také zrcátkem, sloužícím k odrazu slunečních paprsků, upoutat pozornost.

Původně Kushila Steinová pomáhala jednomu Britovi, uvedeném v médiích jen křestním jménem Mike, přepravit asi desetimetrovou jachtu z jihu Turecka do Atén. Během této plavby se v pátek rozhodla "protáhnout si nohy", a tak se ve člunu vypravila na ostrov Folegandros. Při zpáteční cestě z ostrova na jachtu ale přišla o jedno veslo a silný vítr ji zavál na širé moře.

To, že se pohřešuje, ohlásil majitel plachetnice řeckých úřadům v sobotu ráno. Do pátrání se zapojilo šest plavidel, vrtulník i podmořský dron.

Steinová mezitím v obavě, že nepřežije, napsala matčino jméno a kontaktní údaje na bok člunu.

Záchranáři nakonec trosečnici našli na půl cestě mezi Folegandrosem a Krétou a přepravili dehydrovanou Novozélanďanku do nemocnice. "Pořád mám jedno lízátko, které mi zbylo pro tebe, mami," vzkázala matce podle webu deníku The New Zealand Herald.