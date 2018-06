Ukradený Kolumbův dopis se z USA vrátí do Vatikánu

Vzácný tisk dopisu Kryštofa Kolumba z roku 1493, v němž mořeplavec popisuje Nový svět, vrátily Vatikánské apoštolské knihovně Spojené státy. Tisk byl předtím z Vatikánu ukraden a nahrazen podvrhem. Informovala o tom agentura AP.

Američtí vyšetřovatelé byli na padělky upozorněni v roce 2011. Jedná se už o třetí tisk Kolumbova dopisu, který do evropských knihoven v posledních letech vrátili. Minulý týden americké úřady předaly obdobný tisk Národní katalánské knihovně v Barceloně. V roce 2016 zase doputoval výjimečný tisk z americké Knihovny Kongresu do italské knihovny Riccardiana ve Florencii.

Tisk z vatikánské knihovny koupil pojistný matematik z Atlanty David Parsons od newyorského obchodníka se vzácnými tisky v roce 2004 za 875 tisícdolarů (19,73 milionů Kč), aniž by tušil, že byl ukraden. Jakmile vyšetřovatelé vdově po sběrateli předložili důkazy o jeho původu, uvolila se jej Vatikánu vrátit.

Kolumbus napsal dopis před 525 lety španělsky. Jeho latinský překlad se díky vynálezu knihtisku rozšířil po evropských královských dvorech. Osmistránkový exemplář z vatikánské knihovny vytiskl v Římě rok po objevení Nového světa Stephan Plannck. Vatikán tisk získal v roce 1921 jako součást sbírky vzácných knih a tisků.

Mořeplavec v listu, který adresoval španělskému králi Ferdinandovi a královně Isabele, žasne nad úrodností ostrovů "plných nejrůznějších druhů stromů, co sahají až k nebesům". Plaché domorodce by si mělo Španělsko podmanit a obrátit na křesťanskou víru, napsal v dopise objevitel, který měl za to, že narazil na východní břeh Asie.