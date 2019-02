Unikátní prodejna kávy pokračuje už v druhé generaci

Firemní prodejna Frolíkovy kávy v Borohrádku na Rychnovsku připomíná muzeum. Na policích jsou mlýnky na kávu, presovače různého stáří a původu, džezvy a další předměty související s výrobou či přípravou kávy. Prodejna je propojená s pražírnou, vůně čerstvé kávy je všudypřítomná. Zakladatelem úspěšné rodinné firmy je Petr Frolík, který před dvěma lety předal podnik svému synovi Janovi.

"Jsem šťastný, že mám pokračovatele, že se mnou vydržel a naučil se to. Těch prvních 15 let nebyla legrace. Dopoledne pracoval se mnou a odpoledne si chodil přivydělávat na stavbu. Na výplaty jsme neměli, byl jsem kvůli podnikání zadlužený," řekl osmašedesátiletý Petr Frolík.

Pražírnu kávy založil na počátku 90. let v Hradci Králové, v roce 1998 výrobu přesunul do objektu bývalých potravin v Borohrádku. Za svůj největší úspěch v podnikaní považuje oddlužení firmy. "Trvalo mi to ale skoro 15 let. Z počátku to nevydělávalo. Jak je možné, že jsem u toho vydržel? Do jisté míry jsem blázen a tomu, co dělám, věřím. Situace se obrátila k lepšímu okolo roku 2006, když lidé začali být ochotní platit za kvalitu. Naše filosofie, že zásadní je dbát na kvalitu, ať se děje, co se děje, se nakonec vyplatila," řekl Frolík.

Zkušenosti získával převážně v Itálii, ale postupně vytvořil svou vlastní recepturu na jedinečnou chuť kávy. Má za sebou i řadu cest "za kávou" k pěstitelům do Střední Ameriky a Asie. "Teď už jsem jen poradní hlas, synovi do toho nekecám," usmívá se Frolík.

Frolíkova káva je neodmyslitelně spjata s kresbami královéhradecké výtvarnice Dagmar Jirouskové, které zdobí dózy, v nichž káva putuje k zákazníkům. Na každé etiketě je vždy někde namalován i zakladatel této značky Petr Frolík.

V současnosti firma nabízí šest originálních směsí vlastnoručně upražených a namíchaných káv s názvy Borohrádek, Hejtman, Extra, Diplomat a Prezident. Šestou je speciální edice Vánoční káva, ta se dělá jen od září do Vánoc.

Kromě toho ale firma nabízí třeba i degustační sadu káv a další produkty. Produkce podniku, který má čtyři zaměstnance a roční obrat 17 milionů korun, je 46 tun kávy za rok. "Obrat firmy se postupně zvyšuje, třeba v roce 2017 jsme měli obrat 16 milionů korun, loni o zhruba jeden milion více. Kávu dostáváme mezi lidi zejména prostřednictvím e-shopu, velkoobchodu a naší firemní prodejny v Borohrádku. Zaměřujeme se pouze na domácí trh," řekl majitel firmy, osmatřicetiletý Jan Frolík. Podle něj každá směs má svoji nezaměnitelnou chuť. "První dvě základní směsi jsou dohořka, kde je použita robusta a poslední tři - Extra, Diplomat a Prezident - jsou kyselejší, to jsou čisté arabiky. Díky tomu, že nabízíme (celoročně) pět směsí, si u nás každý vybere," řekl Jan Frolík.

Tajemství rodinné receptury spočívá v určitém poměru složek směsi. "I když se používají stejné druhy káv, sklizně se liší, každý rok nechutná káva stejně. Každý rok proto musíme přizpůsobit směs tak, aby chuť byla zachována, upraví se podíl použitých káv," dodal. Firma používá produkci ze všech kontinentů, kde se káva pěstuje, kromě Austrálie.