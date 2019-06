Úprava vousů, sada na grilování, či kniha? Tipy na dárky ke Dni otců

Nedávno jsme oslavili Den matek a dětí, proto bychom nyní neměli zapomenout ani na naše tatínky. Den otců připadá tradičně na třetí červnovou neděli. Také oni si zaslouží dárek, který je zaručeně potěší. Pokud si však nevíte rady s výběrem, inspirujte se některým z našich tipů, a nešlápnete vedle. A je jenom na vás, zda zvolíte knihu o cestování, návštěvu chlebíčkového bistra, netradiční zmrzlinu v cukrárně, nebo sadu na grilování.

Patří váš otec mezi vášnivé cestovatele, který sní o návštěvě exotických míst, ale z nějakého důvodu se tam zrovna nemůže vydat? Darujte mu mozaiku cestovních deníků tří Vandráků, kteří jezdí na motorkách po Střední Americe, točí o tom dokument a plní si sen. Potkávají lidi, přírodu, místní kulturu a taky sami sebe. Občas se dotýkají asfaltu a občas historie, občas pijí, koukají do ohně, smějí se, štěkají se a žasnou. Dobrodružná kniha Sí, vole! přenese každého cestovatele na vysněná místa.

Žádného muže neurazíte dobrým jídlem nebo pitím. A pokud gurmánský zážitek vylepšíte navíc svojí společností, tak rozhodně neuděláte chybu, protože co je pro vaše blízké cennější než váš čas? Vezměte tátu do nově zrekonstruovaného chlebíčkového bistra Sisters do Dlouhé ulice. Kromě chlebíčků, které mají ve stálé nabídce (s kachnou a se zelím, s pražskou šunkou nebo s chřestem), si na Den otců připravili gulášový chlebíček a akci na něj 1+1 zdarma. Pokud však upřednostňuje něco sladkého, nemusíte chodit daleko, ve stejném vchodu je také Cukrář Skála. Také vás potěší akcí 1+1 zdarma na karamelovou zmrzlinu se solí a arašídy.

Je všeobecně známé, že jsou muži skvělí kuchaři a rádi si svá oblíbená jídla připravují v pohodlí domova. V souvislosti s letním počasím navíc nastává období grilování. Proč proto nespojit příjemné s užitečným a nevěnovat tatínkovi luxusní sadu pro přípravu grilovaných jídel? Zvolit můžete například teploměr na maso Marks & Spencer, který v řetězci pořídíte za 369 korun. Doplňte ho ještě o grilovací kleště za 299 korun nebo některou z chutných omáček Marks & Spencer, které skvěle doplní jakýkoliv pokrm. Britský řetězec je prodává za 90 korun. A společné večery u ohně tak povýšíte na úplně jinou úroveň!

V dnešní době se chtějí líbit i tátové, proto už i oni chodí do specializovaných salonů. V takzvaném barber shopu se dočkají luxusní úpravy vousů, vlasů a často si také pochutnají na kvalitním rumu, který je součástí procedury. Darujte proto tatínkovi poukaz do jednoho z moderních pánských holičství, které se nachází v každém větším městě. Také muži si zaslouží čas sami pro sebe a odpočinek. Tradiční úprava vousů metodou "hot towel" vyjde přibližně na necelých 600 korun a klasické stříhání na 790.