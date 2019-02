V 95 letech zemřel námořník ze slavné fotky na Times Square

Ve věku 95 let zemřel námořník George Mendonsa známý ze slavné fotografie, na které líbá zdravotní sestru na newyorském náměstí Times Square v den kapitulace Japonska na konci druhé světové války. Informovala o tom televize ABC News s tím, že skonal o víkendu jen dva dny před 96. narozeninami. Dívka, kterou tehdy Mendonsa v nadšení políbil, se jmenovala Greta Friedmanová. Zemřela v roce 2016 ve věku 92 let. Snímek mladé dvojice se stal symbolem amerických oslav válečného vítězství.

Fotografii pořídil 14. srpna 1945 Alfred Eisenstaed a veřejnost ji poprvé uviděla v magazínu Life. Snímek se oficiálně jmenuje V-J Day in Times Square (Den vítězství nad Japonskem na Times Square), všeobecně je ale znám jen jako Kiss (Polibek). Zachytil moment, kdy se Američané dozvěděli o kapitulaci Japonska a vydali se slavit do ulic New Yorku. Japonsko kapitulovalo 15. srpna 1945, kvůli časovému posunu bylo v USA v tu dobu ještě 14. srpna.

"Neviděla jsem ho přicházet, a než jsem to zjistila, byla jsem v jeho objetí," popsala Friedmanová v roce 2012 událost ze srpna 1945. Dodala, že to nebyl romantický okamžik, ale jen radost slavícího námořníka. Po tomto polibku se již Friedmanová a Mendonsa nesetkali. Až do roku 1980 nikdo netušil, kdo na fotografii je. Až tehdy časopis Life vyzval pár, aby se přihlásil.

Mendonsa, který za války sloužil na torpédoborci, v roce 2015 řekl, že mu Friedmanová, asistentka v zubní ordinaci, připomněla sestřičky pečující o zraněné vojáky na nemocniční lodi. "Viděl jsem práci sestřiček a pak na Times Square válka skončila, měl jsem pár drinků, tak jsem tu sestřičku popadl," řekl.