V Baťově mrakodrapu si mohou lidé prohlédnout model města

Návštěvníci si mohou nově projít celou terasu v 16. etáži zlínského Baťova mrakodrapu, ve kterém sídlí krajský a finanční úřad. Doposud byla zpřístupněna pouze její východní část. V západní části terasy lidé najdou rozměrný bronzový model zobrazující město v 50. letech minulého století. K dispozici jsou jim také dalekohledy podobné těm na amerických mrakodrapech, řekl hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Model města navrhla společnost ellement architects. Podle designéra Jana Pavézky má na délku pět a na šířku 2,2 metry. Váží přes půl tuny a vznikal podle dobových leteckých map. "My jsme vytvářeli 3D data, která se potom tiskla na 3D tiskárně. Následně se to formovalo do vosku a odlévalo do bronzu. Je to určitě jeden z největších bronzových modelů, který ve střední Evropě máme vyrobený touto technologií," uvedl Pavézka.

Západní část terasy je součástí nového prohlídkového okruhu po památkově chráněné budově s jednotným informačním a orientačním systémem. Modernizaci mají za sebou i expozice v osmé a druhé etáži, jejím hlavním projektantem byl architekt Petr Všetečka. Vstup do nich zůstává zdarma.

V osmé etáži, jejíž vzhled je stylizovaný do 40. let minulého století, lidé nově narazí na bustu Jana Antonína Bati od sochaře Radima Hankeho. Doplnila bustu jeho nevlastního bratra Tomáše Bati od Františka Lydie Gahury na opačném konci chodby. Obě jsou v životní velikosti. Při vytváření nové busty využil Hanke svůj bohatý archiv historických fotografií a filmových záběrů. Výsledný vzhled Jana Antonína Bati je podle něj ze začátku 30. let. "V mojí koncepci je tady trošku soustředěnější a víc šéf než na pomníku (před budovou), kde je s mírným úsměvem," řekl Hanke.

V expozici ve druhé etáži nechalo hejtmanství upravit interiér a mobiliář, včetně fotografických a textových panelů. Její součástí je i čtyřminutový animovaný film o Baťově mrakodrapu a architektu Vladimíru Karfíkovi, podle jehož návrhu vznikl. Nový multimediální panel umožňuje návštěvníkům také interaktivní prohlídku budovy.

Zmodernizováním expozic dokončilo hejtmanství více než rok trvající rekonstrukci mrakodrapu. Přišla na 84 milionů korun, přes 70 milionů korun činí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Její součástí byla mimo jiné oprava rozvodny nízkého napětí, obnova podlah ve třetí etáži, modernizace vstupu do budovy, obnova páternosteru neboli oběžného výtahu a výměna všech čtyř rychlovýtahů.

Výstavba mrakodrapu skončila v roce 1938, stal se tehdy novým sídlem ředitelství obuvnické firmy Baťa. S výškou 77,5 metru byl v době svého vzniku nejvyšší budovou ve střední Evropě. V letech 2003 až 2004 se objekt dočkal celkové rekonstrukce.