V Bostonu budou dražit první počítač od Applu

Dobré zprávy pro (movité) milovníky Applu. Koncem září jde do aukce raritní sběratelský kousek - vůbec první model osobního počítače od této světoznámé firmy. Pořadatelé akce odhadují, že se funkční Apple-1 prodá za alespoň 300 tisíc dolarů, což je v přepočtu asi 6,6 milionu korun.



Aukce se uskuteční v 25. září v americkém Bostonu. Prodávanou položku je Apple-1 (známý též jako Apple I nebo Apple Computer 1), který v 70. letech navrhli sami zakladatelé firmy Steve Jobs a Steve Wozniak. Tehdy, v roce 1976, se stroj prodával za 666,66 dolarů (asi 14 600 korun). Očekává se ale, že během aukce se jeho cena až 450krát znásobí. Raritou je totiž to, že počítač je plně funkční a všechny součástky jsou původní.



Stroj byl obnoven do původního stavu letos v červnu odborníkem z Applu. Během testu počítač fungoval bez chyby přibližně 8 hodin v kuse. Apple-1 byl jedním z prvních "osobních" počítačů, které se prodávaly kompletně sestavené. Za zhruba deset měsíců Jobs a Wozniak vyrobili asi 200 počítačů Apple-1, prodáno jich bylo 175 z nich - poté přišli s novějším modelem Apple-2.