V Kroměříži začala výstava Sochy v zahradě, která prezentuje 22 děl od 13 českých autorů. Většinu instalací mohou lidé vidět v Podzámecké zahradě zapsané na seznamu památek UNESCO, některé z nich jsou také na Velkém náměstí a ve Ztracené ulici v centru města. Informoval o tom jeden z kurátorů výstavy Petr Konečný.

Letošní ročník výstavy je desátým. "Sochy už je pro nás jednoduché vybírat, protože prostředí za tu dobu známe. Jediné kritérium je to, aby se nám líbily. Veškeré směry, které jsou v moderním umění různorodé, se snažíme představovat co nejvíce. Primární zaměření je na méně známé autory, kterým chceme i my pomoct. Zároveň je to zajímavější, protože to nejsou věci, které by byly úplně všude," uvedl Konečný.

Objekty nazvané Pieta, Pupci světa, Rozvíjení a Spojení vystavuje Václav Kyselka mladší z Křoví na Žďársku. Při jejich vytváření pracoval především se dřevem, které doplnil kovem a dalšími materiály. "Vybral jsem na tuto přehlídku čtyři větší objekty, které se zabývají principem spirály. Jsou to abstraktní sochy, které mají v sobě figurální základ," řekl Kyselka mladší.

Na hladině Dlouhého rybníka v Podzámecké zahradě mohou kolemjdoucí spatřit také sochu jeho otce Václava Kyselky. Jde o laminátový odlitek původní sochy z 80. let, její originál je umístěný ve sportovní hale v Chomutově. "Je to gymnastka, která cvičí na kladině. Tady jsme udělali instalaci na vodě. Záměrem bylo odbourat historický balast. Socha díky tomu vyznívá sama o sobě bez jakýchkoliv informačních šumů," uvedl Kyselka mladší.

Svá díla na výstavu dále zapůjčili Zuzana Bartošová, Jan Dostál, Lenka Dusilová, David Helán, Jan Kovářík, KA3KA3, Lucie Nováčková, Kristina Vesková, Kateřina Venclíková, Matěj Zámečník a Tomáš Zelený. Místní i turisté budou ve městě moci díla obdivovat až do 22. září, kdy výstava skončí. Jejím pořadatelem je kroměřížský spolek GET ART!